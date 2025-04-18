美股｜道指收市跌527點　UnitedHealth挫22%　Nvidia跌近3%

道指成份股聯合健康（UnitedHealth）下調年度盈利，美股周四（4月17日）早段下跌，道指最多曾跌719點。其後消息指美國與日本就關稅談判取得進展，道指跌幅有所收窄。道指至收市跌527點，納指跌0.13%；標指上揚。



圖為2025年4月7日，交易員在紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.42% 恒指夜期低水110點

道指收市報39,142.23點，跌527.16點或1.33%；納指收報16,286.45點，跌20.71點或0.13%；標普500指數收報5,282.70點，升7.00 點或0.13%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.42%。其中，阿里巴巴升1.99%。

恒指夜市期指收報21,285點，跌141點或0.66%，較恒指收市21,395點，低水110點，成交13,038張。

禮來：圖為2021年3月5日，位於新澤西州的禮來公司（Eli Lilly）大樓。（Reuters）

禮來股價飆14% 蘋果升逾1%

聯合健康（UnitedHealth）公布財報，稱由於醫療成本上升，下調2025年全年每股盈餘預測，股價至收市跌22.39%，為跌幅最大道指成份股。

禮來公司（Eli Lilly）股價飆升14.30%，此前該公司表示，在一項針對糖尿病患者的試驗中，其實驗性藥物效果與重磅藥物Ozempic一樣好。

其他重磅股方面，前一天急跌的人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia，於周四再跌2.93%。Google在美國被法官裁定非法壟斷數碼廣告技術市場，母公司Alphabet股價下跌1.38%。另外，微軟跌1.03%、Amazon跌0.98%；蘋果則升1.37%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

美元指數微跌 現貨金價回落 油價漲逾3%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四（4月17日）在匯市尾市報99.37，微跌0.01%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報142.40，升0.35%。

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報64.68美元，升2.21美元或3.54%。倫敦布蘭特期油收報67.96美元，升2.11美元或3.20%

金價回落。現貨黃金每盎司最新報3,312.10美元，跌31.04美元或0.93%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報84,725.65美元、24小時內約升0.4%。