關稅戰｜日長期國債成避風港　上月外資爆買　斥2.18萬億日圓掃貨

日本超長期國債成為投資者「避風港」。據《彭博》引述日本證券業協會於周一（21日）發布的最新數據，顯示在今年月全球基金對年期逾10年的日本國債，錄得2.18萬代日圓（155億美元）。



報道又引述該協會公布的數據顯示，當月所有期限的淨購買總額為6.03萬億日圓，為 2004 年以來的第二高記錄。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

關稅戰引發對日債需求

報道指出，由於美國特朗普政府提高關稅引發市場波動加劇， 對日本債務的需求自3月以來有所上升。財政部發布的另外初步週度數據顯示，本月流入該國債務市場的外資仍保持在高位。 相比之下，地方保險公司3月份出售了創紀錄的6,458億日圓超長期債券。

根據彭博匯編的數據，由於日本央行放緩購買超長期債券，以及美國國債波動性飆升擾亂全球債務市場，30年期債券收益率在3月中旬升至2006年以來的最高水平，本月進一步攀升。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

富國生命擬投資超長期日債

報道引述瑞穗證券公司駐東京首席策略師大森翔樹在一份報告中寫道﹕日本超長期國債利率上揚，與買家稀缺﹑美國長期債息高企，以及當地高利率情況維持較長時間，均壓抑需求。同時日本企業財政年度為3月底，投資者多數會在此時調整投資組合。

報道亦引述大同人壽保險公司上周於指出，雖然30年期和40年國債收益率尚未具有吸引力，但市場穩定。在4月開始的財年中，大同生命保險計劃增加國內債券持有量，增幅與上一財年大致相同，富國生命保險計劃投資超長期政府債券。