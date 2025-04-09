美債再遭大規模拋售　德國日本國債或成新「避風港」

美債本周首場拍賣需求疲軟後，星期三（4月9日）再次遭遇劇烈拋售。其中，30年期收益率一度升至4.76%，比上周低點上升超過50個基點，顯示美債作為避險資產的地位被動搖。與此同時，德國和日本國債的吸引力正在增強。



據彭博社報道，美國財政部星期二（8日）推出580億美元（約4,498億港元）的三年期國債，但市場參與意願低迷，一級交易商被動分配到20.7%的債券，為一年多以來的最高比率。市場預期接下來10年期與30年期債券的拍賣結果可能同樣承壓。

圖為2023年1月19日的美國「國債鐘」（national debt clock），顯示美國舉債總額，以及平均每個家庭所承擔的金額。（Getty Images）

這次拋售最為劇烈的集中在10年期到30年期的中長期債券，這些債券的價格在收益率上升時會面臨更大損失。10年期國債收益率上漲了超過10個基點，而30年期國債收益率升至4.76%。

收益率的分化導致短期與長期國債之間的收益率差創下歷史水平。10年期收益率比兩年期高出超過50個基點，而30年期收益率則比兩年期高出超過1個百分點，這是近三年以來首次出現這種情況，顯示投資者對長期風險的擔憂加劇。

圖為2025年4月7日，交易員在紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

美債可能正在失去「無風險資產」地位之際，一些投資者開始轉向德國和日本國債，作為新的「避風港」。

對歐洲和日本投資者來說，本幣資產的穩定預期讓他們更願意迴流資金，而不是承擔美元資產的匯率和政策不確定性風險。

圖為2025年4月4日拍攝的照片，其中可以看到紐約證券交易所 (NYSE) 大廳的一塊螢幕顯示着交易狀況。（Reuters）

德國10年期國債收益率目前為2.66%，儘管低於美債，但在對沖美元風險後對歐元投資者更具吸引力。

日本10年期國債收益率也升至1.25%，為多年高位。不過，日本30年國債拍賣也反應冷淡，顯示全球債市信心整體受挫。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

