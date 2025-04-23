路透︰比亞迪改革歐洲業務　高薪向歐洲車廠挖角　提供混能版本

比亞迪 （1211） 據報徹底改革歐洲業務。《路透》引述六位匿名比亞迪現任及前任高層人士指，此前比亞迪在歐洲出現戰略失誤，包括未能簽下足夠的經銷商及聘請了解當地市場的高管，以及未能在抵制全電動汽車時提供混合動力汽車。



報道指，比亞迪已迅速採取行動解決這一關鍵出口市場的早期失誤，大力擴展經銷商網絡之餘，亦以豐厚的薪酬待遇「挖角」歐洲車廠的高層，尤其是Stellantis。

2024年3月28日，在英國倫敦展覽中心（ExCel）舉行的Everything Electric London 2024電動車展上，消費者參觀一輛比亞迪 Atto 3 純電動汽車。（Getty Images）

比亞迪去年12月宣布，插電式混合動力車對歐洲的戰略至關重要。據指，這個決定源於比亞迪的歐洲特別顧問Alfredo Altavilla，他曾向比亞迪創始人兼董事長王傳福建議，純電動汽車戰略在許多歐洲國家仍然難以推廣。而Alfredo Altavilla也是比亞迪重啟歐洲市場的關鍵高層之一。

Alfredo Altavilla指，王傳福得知後便對比亞迪的工程師下達，每款新車型都必須同時推出電動和混合動力版本以適應歐洲市場。他又指，在綠色轉型上必須教育消費者。

2024年1月29日，英國肯特郡施爾尼斯（Sheerness, Kent）一處院內停泊的大量比亞迪（BYD）純電動車和插電式混合動力汽車。（Getty Images）

今年首季歐洲銷售增逾2倍

據報道，比亞迪已聘用一些歐洲高階主管，並公開承認德國市場存在問題。這是比亞迪高層首次詳細描述內部發現的問題以及公司為解決這些問題所做的努力。

比亞迪就報道拒絕置評。

報道指，比亞迪在歐洲的重整戰略已初見成效，包括英國的歐洲銷售於今年首季已增長兩倍多，達到3.7萬輛。