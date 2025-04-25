關稅戰｜孩之寶稱若對華產品徵145%關稅　今年將損失3億美元利潤

美國玩具公司﹑生產大富翁（Monopoly）、小馬寶莉（My Little Pony）、變形金剛（Transformers）等多項玩具的孩之寶Hasbro，其管理層在電話會議上稱，若美國對中國徵收145%的關稅，估計其利潤或將損失高達3億美元。



孩之寶財務總監兼營運總裁Gina Goetter在電話會議上表示，公司的預測是假設了中國關稅的各種情況，稅率由50%到145%不等，世界其他地區則為10%。公司預期在得到任何緩解措施之前，2025年利潤將遭受約1億至3億美元衝擊。

孩子寶旗下玩具之一「變型金剛」。(孩之寶Facebook圖片)

孩之寶行政總裁Chris Cocks表明：「雖然沒有哪間公司能夠獨善其身，但孩之寶已做好充分準備」。他又稱，孩之寶保持業績指引是得益於強勁的遊戲和授權業務以及戰略靈活性。不過，他表示，長期關稅會造成結構性成本，並加劇市場不可預測性，最終導致價格上漲。

Chris Cocks還警告稱：「為了消化成本增加和股東利潤減少，我們可能會出現裁員的情況。」

大富翁為孩之寶旗下玩具。（孩之寶Facebook圖片）

正考慮轉移供應鏈至其他國家

孩之寶玩具部門的大部分產品均是中國製造，Chris Cocks表示，正在探索將供應鏈轉移到其他國家的方案。不過他提到：「我們在美國生產棋類遊戲時，這裡的生產成本比在中國要高得多。」

他補充說，該公司可以將培樂多的採購來源從中國轉移到位於土耳其的工廠，在這種情況下，土耳其製造商將把貨物從歐洲轉運至美國，而中國工廠則可以填補歐洲這一空缺。

此外該公司在今年首季營收按年增長17.1%，至8.87億美元，好過預期的7.71億美元；每股經調整利潤1.04美元，好過預期的0.67美元。