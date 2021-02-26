薯蛋頭先生取消性別！孩之寶：可創造同性家庭　11件事認識薯蛋頭

撰文： 策權翊匡 最後更新日期： 2021-02-26 16:54

《 反斗奇兵》（Toy Story）中的人氣角色薯蛋頭先生（Mr. Potato Head），因為「甩皮甩骨」的五官和有趣性格，收獲不少粉絲，而他和薯蛋頭太太（Mrs. Potato Head）相處的溫馨小故事，也是這個角色的特色之一。不過，之後可能再分不出薯蛋頭先生或太太，持有版權的玩具公司孩之寶，於 Twitter 上表示會放棄其性別稱呼，統一稱為薯蛋頭（Potato Head）。

薯蛋頭不再是先生／太太？

孩之寶的 Twitter 一出後，隨即引來熱烈討論和混亂，孩子寶澄清指薯蛋頭先生和太太的角色，將會繼續出售，只是他們會在今年秋天推出新系列的玩具，沒有「先生」和「太太」的限制，小朋友可以在這個系列中創造有兩個媽媽或兩個爸爸的薯蛋頭家庭類型。

（孩之寶圖片）

全球近年對平權﹑女權﹑同性等議題的討論激烈，甚至遣詞用字都非常敏感，有網民認為孩之寶推出沒性別定型系列的薯蛋頭，以及保留原來的薯蛋頭先生和太太，是希望擴大品牌的同時，又不破壞薯蛋頭先生在《 反斗奇兵》的標誌性。亦有網民擔心，新系列可能會弄巧成拙，令到小朋友對傳統性別認知出現偏差。

其實，薯蛋頭先生不是第一次推出新系列或改變形象，由 1952 年第一隻薯蛋頭先生誕生至今，經歷過很多代才變成現在這個可愛模樣，最初原來的確用真正的薯仔製作，孩之寶甚至為他創作過很多奇怪的朋友角色。

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資料來源：APnews

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