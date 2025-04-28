美股｜道指收市升114點　 納指跌0.1%　Nvidia挫2%

市場關部份本周多家大型科企公布業續，以及美國的就業數據，美股周一（4月28日）反覆，道指最多曾升300點，其後曾倒跌逾200點，但至收市反升114點。納指及標指盤中曾挫1%，至尾盤轉漲。納指至收市跌0.10%，標指則升0.06%。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia最多曾挫逾4%，收市仍跌2.05%，每股收報108.73美元。



圖為2025年4月28日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間4月29日

【04:08】Tesla收漲0.3% 波音升逾2%

道指收市報40,227.59點，升114.09點或0.28%；納指收報17,366.13點，跌16.81點或0.10%；標普500指數收報5,528.75點，升3.54點或0.06%。

將於本周公布季度業績的大型科企中，蘋果股價漲0.41%、Meta 升0.45%，Amazon則跌0.68%。

Tesla至收市升0.33%，每股收報285.88美元，為連續第五個交易日上揚。

波音獲投行Bernstein 上調評級，股價漲2.44%，為升幅最大道指成份股。 另外，精神航空（Spirit AeroSystems）股價上漲2.59%，該公司與空中巴士公司（AirBus）達成協議，獲接管部份工廠。

【04:02】中概股指數收漲0.52%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.52%。其中，阿里巴巴跌1.59%。

【03:37】恒指夜期收報21,999點 高水27點

恒指夜市期指收報21,999點，升27點或0.12%，較恒指收市21,971點，高水27點，成交6,745張。

【01:49】Tesla跌逾2%

道指最新報39,991點，跌121點或0.30%；納指最新報17,197點，跌185點或1.06%；標普500指數報5,486點，跌38點或0.70%。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia最新跌逾3.6%；Tesla挫逾2.3%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

本港時間4月28日

【22:50】3大指數個別發展 道指漲逾百點

道指最新報40,303點，升189點或0.47%；納指最新報17,372點，跌10點或0.06%；標普500指數報5,535點，升9點或0.18%。

【22:49】國際油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報62.20美元，跌0.82美元或 1.30%；倫敦布蘭特期油每桶報64.85美元，跌 0.95美元或1.44%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報94,677.79美元、24小時內約升0.7%。