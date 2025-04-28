彭博指特朗普對華關稅「七傷拳」將反噬　 有美企呻︰我們陷癱瘓

美國總統特朗普對華關稅的「七傷拳」恐即將反噬。《彭博》報道指出，特朗普狂轟濫炸的關稅戰已經攪擾華盛頓和華爾街近一個月。如果這場貿易戰持續，下一次動盪將更接近蕭牆之內。

報道引述一項估計指，自美國4月初提高對華關稅至145%以來，貨物運輸量暴跌，降幅可能高達60%。美國最大貿易夥伴之一的商品進口大降，許多美國人尚未察覺，但這種情況即將改變。

到5月中旬，成千上萬家企業(或大或小)都需要補充庫存。沃爾瑪和Target Corp.等大型零售商上周在一場會議上告訴特朗普，購物者可能會看到空空如也的貨架和飛漲的價格。Apollo Management首席經濟學家Torsten Slok最近警告，卡車運輸、物流和零售等行業即將出現短缺和大規模裁員，規模堪比﻿新冠疫情。

儘管特朗普最近幾天展現願在對華和其他國家徵收進口稅的議題上採取靈活態度，但可能為時已晚，美國經濟可能難免遭到供應衝擊，這種衝擊可能會一直延續到聖誕節。

沃爾瑪和Target Corp.等已告訴特朗普，購物者可能會看到空空如也的貨架和飛漲的價格。（Getty）

美企︰時間肯定正在流逝

「時間肯定正在流逝，」創立84年的The Gersons Companies總裁Jim Gerson表示，該公司為美國主要的零售商提供節日裝飾和蠟燭。這家總部位於堪薩斯州的公司一半以上的產品來自中國，目前約有250個貨櫃等待裝運。

「我們必須解決這個問題，」Gerson說，他是家族中第三代經營者，該公司每年的銷售額約為1億美元。 「希望很快就能解決。」

即使針鋒相對的態勢緩和，重啟跨洋貿易也會帶來額外的風險。航貨業已減少運力以應對需求轉弱。換句話說，超級大國之間關係緩和引發的訂單激增，可能會使網絡不堪重負，造成延誤並增加成本。疫情期間有過類似情況，貨櫃價格上漲三倍，港口擁堵。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

港口待處理貨物將激增

航運諮詢公司Vespucci Maritime執行長Lars Jensen 表示，港口待處理的貨物將激增，卡車和鐵路運輸量也將隨之增加，從而造成延誤和瓶頸。

美國對中國加徵關稅正值零售業的關鍵時刻。3月和4月是供應商開始為下半年增加庫存以滿足返校購物和聖誕節訂單的時期。對許多公司來說，第一批節日商品應該會在大約兩周內啟航運往美國。

「我們陷入癱瘓，」 佛羅里達州玩具製造商Basic Fun的執行長Jay Foreman表示。該公司為亞馬遜和沃爾瑪等大型零售客戶供貨。他表示，這些關稅等同於禁運，並稱客戶迄今為止一直在暫停訂單，但他預計，如果對華關稅在這個水平上維持更久，客戶就會開始取消訂單。

Foreman說：「再過幾周，情況就真的開始惡化了。」他的公司年銷售額約2億美元，約90%的產品來自中國。「我們目前處於損失可控的時期，但每周的損失程度都會增加。」