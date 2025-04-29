彭博︰美股海外投資者尋求匯率對沖　大摩稱看淡美元客戶日增

《彭博》報道，多年來，倫敦、巴黎和東京投資者信奉的一個賺錢之道是：買美元，投資標普500指數和那斯達克指數。美國股票的回報率不僅遠高於投資者本土的回報率，而且還因美元穩定升值而放大。



因此，在美國總統特朗普啟動全球貿易戰之後，這個交易模式瞬間坍塌，而且痛苦迅速加劇。標普500指數今年以來下跌了6%，對於以歐元和日圓來衡量回報率的投資者來說更是暴跌14%。交易策略土崩瓦解的速度，加上白宮言辭的反覆無常，令原本指望美國是終極避風港以及高額回報創造者的投資者感到不安。

「這是雙重打擊」Natixis Wealth Management駐巴黎首席投資官Benoit Peloille表示。「你同時在股票和匯率中蒙受損失。」

市場混亂對美元帶來風險

即使特朗普在貿易戰上繼續讓步，對於許多外國投資者來說，過去一個月的混亂局面也暴露出將如此多資金投入美元所帶來的風險。許多投資者如今紛紛在一項美國股票投資組合中增加外匯對沖，該組合截至去年12月底規模約為18萬億美元，相當於美國股票總規模的近五分之一。

摩根士丹利和美國銀行都表示，他們看到越來越多的客戶買入對沖美元下跌的產品，在巴黎的Group Richelieu，Alexandre Hezez說他的基金現在的對沖已經達到了允許的最高水平，因為「一切都已經被顛覆了。」

外資對美股匯率對沖比率約23%

和許多投資者一樣，Hezez此前認為對沖匯率風險意義不大，他們的想法是如果美國股市因全球恐慌而遭到拋售，美元可能會因避險需求而走強並抵消這些損失。道富集團的託管數據顯示，外國投資者在美股中的總體匯率對沖比例為23%，遠低於2020年接近50%的水平。

從一個理論性的例子來看，據美國銀行策略師估計，如果投資者恢復到疫情前的對沖水平，這可能意味著要多覆蓋5萬億美元的美國股票海外風險敞口。摩根大通私人銀行的外匯策略全球主管Sam Zief說，他收到的客戶就此問題尋求建議的請求比以往任何時候都多。