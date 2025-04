在《CNN》節目中,英國《經濟學人》雜誌總編詹尼·貝多斯表示﹕「美國大幅加徵關稅實則是在「自取滅亡」。毋庸置疑的是本屆美國政府選擇了一條經濟路線,即大幅提高關稅,而幾乎所有經濟學家都會告訴你,這完全是自討苦吃。」



貝多斯指出﹕「無論你聽到什麼,這都是對消費者的徵稅,這很可能會使經濟陷入衰退。但更重要的是,它正在侵蝕投資者對美元的信心。我們現在看到的是在過去幾周裏,投資者對他們的資產感到擔憂,因為你看到股市下跌、債券收益率上升、債券價格下跌、美元下跌。」

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)