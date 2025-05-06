Lalamove今年進軍中東　COO盧家培解畫出海大計　同佈局低空經濟

港產「獨角獸」Lalamove，今年佈局動作多多，不單母企遞交IPO文件，申港上市，公司首席運營官盧家培也透露，目前正進軍杜拜，擬今年6、7月份再攻入沙特阿拉伯，開拓中東市場。



他續拆解公司運營策略，明言即便在關稅陰霾下，仍會採取「在地化」策略，搭建「物流鐵三角」，延續出海步伐。公司亦有份參與本港低空經濟「沙盒」項目，除卻深耕的貨車物流領域，今年更有兩大增長亮點。



年尾仍或拓展新地區 主要市場2到3年收支平衡

Lalamove於2013年在港創立，目前業務覆蓋400多個城市，目前正進軍杜拜市場，年中亦將進入沙特阿拉伯。盧家培續透露，至年尾還有擴張新市場的可能，會選擇其他未覆蓋的，甚至「遠少少」的市場，歐洲都會在考慮之列。

盧家培表示，並沒有一個出海「硬指標」，即沒有KPI要求，務必進軍幾多市場。但進入每個新市場，最重要的都會是做大規模，他坦言「冇scale就冇得搞」，希望可以「把前期功夫做好」，幫到在地的司機夥伴發展。

談及回報期，他就指出，目前在主要市場，可以在2到3年間收支平衡「break even」，但亦有市場尚未實現，例如墨西哥。而最近實現收支平衡的一個例子，就是在2018年進入的馬來西亞市場，惟他也明言，並不會以燒錢的方式擴張。

公司去年進入日本、土耳其，盧家培亦對此兩大市場寄予厚望，認為是下一個最有可能實現收支平衡的市場。他解釋稱，其都是大型經濟體，產業鏈也較寬，相信對即時叫車平台需求大，增長速度快。就平均單價而言，他也估算指，日本市場的平均單價不僅高過香港，應也會高於即將進軍的中東市場。

Lalamove首席運營官盧家培介紹稱，公司目前正進軍杜拜市場。

四大標準揀選新市場 籌備期短則數月

對於海外擴張的策略，盧家培介紹稱，公司具有底層的商業模式，因此在進入每一個市場時，採用的策略都「大同小異」，惟會視乎各地規管要求的不同，稍作調整。

而若論揀選新市場進軍的標準，他就表示，首先會考察宏觀經濟狀況，包括當地的GDP、人口等；其次會視乎當地的產業融合情況，希望有產品、供應鏈、批發零售、消費等各個環節，產業也最好包括第一、二、三產業，即覆蓋農業、工業、服務業等。

再次，還需視乎當地的手機、以及移動互聯網的滲透率情況，是否足以搭建線上平台；最後還將考慮當地的司機人數，以及司機配備車輛的情況，綜合駕車安全等監管法規的嚴格程度。

盧家培明言，Lalamove以科技為主導，因此完成平台搭建，在技術上的問題並不大，只是在申請合規牌照、當地銀行開戶等流程上，需花費時間，短則幾個月，長則需半年。

公司指，進入每一個市場時，採用的策略都「大同小異」，惟會視乎各地規管要求的不同，稍作調整。（資料圖片）

在地化、輕資產策略應戰關稅 合作海外電商

近來關稅戰烽煙四起，或影響全球供應鏈格局，盧家培表示，貿易戰的影響還需再觀察。他指出，公司採用「在地化」策略，主要合作各地區的中小企，也樂於聘用及提拔當地人才，因此關稅戰的影響，需視會否影響到多邊貿易，令到某一個市場的經濟活動減少。

他續指，公司希望搭建「物流鐵三角」，將中小企、司機以及平台力量三方結合。其也解釋，Lalamove採用輕資產模式，即自身沒有貨車等固定資產，只是搭建平台，連接當地司機。

以馬來西亞為例，據當地全職貨車司機Ain Shafinarz Binti Azizan介紹，其目前每日揸貨車，收入約400至500令吉，折合約720至900港元；而亦有電單車司機指，每日收入200令吉，折合約360港元。結合該國新刊出的最低工資標準，為每月1700令吉，則受訪司機收入應遠高於此，不過司機也表示，全職與兼職並沒有明確的定義，僅可作為參考。

Lalamove馬來西亞總經理鄭欣盈（Jane Teh）引述機構統計數據，公司在當地擁有90%的活躍用戶，遠高於競爭對手。此外，其亦會合作Shopify、Lazada等電商平台，許多Z世代的年輕消費群體，對於時尚等領域的即時消費需求增加，因而谷催公司在地合作電商平台。

馬來西亞當地全職貨車司機Ain Shafinarz Binti Azizan。

暫不入局外賣 大馬送榴槤間接參與

內地亦有科企，近來以電商物流平台，入局食品配送領域交鋒。盧家培明言，暫不會入局外賣，疫情前公司曾在菲律賓推出LalaFood平台，但最終未成功，現已停止運營，外賣平台還需肩負餐廳管理等職責，並不易做，但公司會以其他形式參與食品配送。

參考馬來西亞當地頗具特色的榴槤生意，吉隆坡當地知名榴槤品牌，DKing帝一榴負責人介紹指，當地榴槤成熟後自然落地，對於配送時效的要求高，Lalamove可以幫助其在5分鐘內找到相應的司機，接單配送。

該負責人表示，由於淡旺季候不同，利用Lalamove配送，單日可運輸榴槤約5千至5萬粒；而使用之前，據其估算，一般單日運輸量只有2千粒。相較之下，可幫助其營業額大增3至10倍。

此外，即時配送更可幫助企業「慳成本」，尤其是減少了原地待命的自營司機，DKing估算指，較此前，當下的配送模式可幫助減少超過50%的成本。計及總體，該企業全年也可為Lalamove貢獻5至6萬元馬幣，折合約9至10.8萬港元。

拓展網約車、低空經濟兩大新動能

除卻傳統配送，盧家培亦提及，今年公司業務的兩大新動能，即拓展網約車業務，以及在港發展低空經濟。

一方面，公司今年旨在拓展網約車業務，目前已進軍印尼、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓五大市場，司機人數合計超過14萬。不過由於地區牌照存在差異，因此有些地區使用私家車，有些則為電單車。

另一邊廂，Lalamove同樣積極佈局低空經濟，參與港府低空經濟「沙盒」。盧家培表示，將有望在數碼港率先實驗，配送藥物、保健品等，日後希望可以幫助到住在離島等地區的老人家，便捷取得物品。如若在香港順利推進，未來也考慮「飛」向海外。

此外，公司母企拉拉科技，近日第五次向港交所遞表申請IPO，由高盛、美銀證券及摩根大通為聯席保薦人。其從2023年開始已多次遞請，惟終都失效，更新後的招股書顯示，2024年平台促成的已完成訂單超7.79億筆，全球平均月活商戶1670萬個。問及上市進度，盧家培就笑稱「in progress」（進行中），會依官方公告令市場知悉進度。