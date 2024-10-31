Lalamove創投人「一客7食」　4290萬掃7伙ONE JARDINE'S LOOKOUT

一手市場轉活，英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT於上月底美國減息後，首輪開賣85伙並即日沽清，當中不乏投資者入市。其中包括Lalamove早期投資者鍾永良及其相關人士，合共斥資逾4,290萬元入市連掃7伙。



鍾永良及相關人士擲4290萬連掃7伙

ONE JARDINE'S LOOKOUT首輪銷售當日，據市場消息指曾錄「一客7食」個案，及後據資料顯示，該「一客7食」的單位當中，有5伙以鍾永良（ CHUNG WING LEUNG ANDREW）登記，戶型涵蓋一至兩房間隔，實用面積由231至538平方呎，涉及為成交價介乎448.5至981.3萬元，共涉資3339.9萬元。

至於其餘兩伙單位，則各由姓張及另一姓鍾人士持有，預計為相關人士，單位實用面積分別為231及272平方呎的一房單位，料為鍾永良相關人士。

↓↓ONE JARDINE'S LOOKOUT首輪銷售當日場面墟冚↓↓

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電召貨車平台Lalamove主要投資者

據資料指，鍾永良曾任「Big 4」會計師，是電召貨車平台Lalamove主要投資者，更吸引小米創辦人雷軍向Lalamove注資1億美元。其後亦投資外賣平台Plum惟最後未能成功。

另又有資料指鍾永良在2003年沙士已經開始炒樓，曾持有數個貝沙灣豪宅及跑馬地物業，最後轉手獲數千萬元。