滙豐：暫未受到關稅戰直接壓力　惟下行情形或累收入損失低單位數

滙豐（0005）放榜今年首季業績，除稅前利潤，按年減少25%至94.8億美元，派發季度股息10美仙，並開啟新一輪的最多30億美元的股份回購計劃。公司績前股價一度下挫，午後收復跌幅，轉升2%。



針對外界最為關注的關稅影響，公司行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）於業績會中解釋稱，經過評估關稅令全球經濟放緩的各種情形，一個不利但合理的下行情形，會是令公司營收下降低單位數百分比，同時令ECL（預期信貸損失）增加5億美元。公司財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）則表示，至今為止，還沒有見到關稅帶來的直接壓力。



暫未見來自關稅的直接壓力

郭珮瑛（Pam Kaur）表示，至今為止，還沒有見到關稅帶來的直接壓力，過去幾個月也未見因此影響來自客戶的收入。只是在下行情形的假設中，會考慮到更高的關稅，對於GDP下行、失業率、金融環境、股市樓市價格的壓力。

郭珮瑛解釋稱，出於對前瞻問題的審慎態度，公司會依照上述下行情形的概率，建立應有的撥備。就重點行業而言，下行的假設中會重點關注部分影響較大的行業，包括汽車、批發零售、工業、紡織業、運輸和物流等等。

公司行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）於業績會中解釋稱，經過評估關稅令全球經濟放緩的各種情形，一個不利但合理的下行情形，會是令公司營收下降低單位數百分比。（資料圖片）

客戶減少美國投資 港財富管理業務受惠

針對中美關係緊張，滙豐是否需要選擇其中一方，甚至是否考慮將總部遷來香港的問題，艾橋智則表示，香港和英國都被公司視為本土市場（home market），但並沒有遷移總部的計劃。

此外，艾橋智特別提及香港市場，指滙豐在香港新增30萬銀行客戶，延續了去年的強勁勢頭，證明集團有能力在這裡獲得市場份額以及投資，他形容稱在香港擁有「特權地位（a privilege position）」。

其續指，香港正在發生許多增長，並且非常有希望可以超越瑞士，在本十年結束前的某個時候，成為全球最大的跨境財富管理中心。他續指，見到部分客戶減少對於美國的投資，反而利好亞太地區的財富管理業務。

滙豐指，見到部分客戶減少對於美國的投資，利好亞太地區的財富管理業務。

料國際化重塑 美元地位仍強

對於當前的國際形勢，其明言「我們不相信這是國際化的終結（end），我們相信這是國際化的重塑（reconfiguration）」。

他表示，儘管中美之間的貿易走廊受到關稅的衝擊，但仍然有許多中美均參與的貿易走廊，包括亞洲內部，以及亞洲與中東之間的貿易走廊，區內貿易在一定程度上是不受影響的，滙豐也將密切關注此種結構性的增長。此外，另有一些跨國公司，本身就可以在中國以及亞洲，完成製造和分銷，故而受到貿易的衝擊也更小。

而對於美元的地位，艾橋智認為，美元仍然是儲備、抵押、流動性管理的首選貨幣。市場關於國家拋售美國國債的擔憂，他也認為，美元美債佔據了環球國債的60%，計及外匯管理的要求，相信美元仍會成為外匯主要貨幣。