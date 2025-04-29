滙豐季績｜首季稅前利潤跌25%　派息10美仙　將斥30億美元回購

滙豐（0005）公布截至今年3月底止首季業績，稅前利潤為95億元（美元‧下同），按年跌25%，勝預期。該行指出首季稅前利潤下跌，與去年首季出售阿根廷及加拿大銀行業務的37億元淨影響不復再現。派季度息10美仙。



該行宣布進行新一輪30億元回購。

季內收入減15%至176億美元

該行指出季內稅後利潤為76億元，按年減少30%。若不包括須予注意項目的固定匯率除前利潤為98億元，按年增加10億元，與財富管理業務及外匯與債務及股票市場業務表現強勁，惟部份受到預期信貸損失及其他信貸減值準備增加抵銷。

季內該行收入減少15%至176億元，反映出出售加拿大及阿根廷業務的影響。若不計及須予須意項目，收入有所增加，與國際財富管理及卓越理財，和香港業務分部旗下財富管理業務在客戶活動增加支持下收入上升。

淨利息收益率按年跌4個基點

該行表示，季內淨利息收益為83億元，按年減少4億元，反映出售阿根廷及加拿大業務的減幅，以及貨幣換算差額的3億元不利影響，若不計及此等因素，淨利息收益上升，原因利率下降對資金成本的影響及結構性對沖的利好效應。季內淨利息收益率為1.59厘，按年跌4個基點，按季升5個基點。

該行又指出，季內預期信貸損失按年增加2億元至9億元，因為增加撥備以反映地緣政局緊張及加徵關稅導致的不確定性增加，及未來經濟前景惡化。

截至今年3月底，該行普通股一級資本比率為14.7%，按季減少0.2個百分點，因為風險加權資產增加，但部份被普通股權一級資本增加抵銷。

該行又表示，宏觀經濟環境的不明朗因素加劇，特別是貿易保護主義政策，導致經濟預測及⾦融市場波動，對消費者及企業情緒構成不利影響。⽀持客⼾渡過這個波動時期是⾸要任務。憑藉優質收入來源、保守的信貸風險管理⽅針及穩健的存款業務，定能成功克服眼前的挑戰。

維持今年淨利息收入420億美元預測

該行指出繼續以於2025⾄2027年三年期間，每年平均有形股本回報率達到約15%為⽬標（不包括須予注意項⽬），⽽根據最新的模型推算，繼續預期2025年的銀⾏業務淨利息收益約達420億美元。然⽽深明利率前景已變得更加波動且有⽋明朗，預期2025年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比維持在30⾄40個基點之間，包括持作出售⽤途貸款結⽋。

該行表示，鑑於⽬前的不確定性及市場波動，預期2025年的貸款需求依然不振。然⽽中⻑期⽽⾔，繼續預期客⼾貸款結⽋按年達到中單位數百分比增⻑，並繼續預期財富管理業務的費⽤及其他收益中期內可達到每年雙位數的平均百分比增⻑。擬將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍，⽽2025年的股息派付比率⽬標基準則為50%，當中不包括重⼤須予注意項⽬及相關影響。