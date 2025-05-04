完美主義是幻象　不拖延和分解簡化　才是正道｜知薇

最近參加我的Coach組織的時間管理工作坊(Time Management Workshop)，受益良多。

時間，唯一對每個人都公平的資源。在忙碌的生活和喧囂的職場裏，我們卻常常深感時間不夠用。

這個工作坊就是針對這普遍的問題，有針對性的提出一系列心法和技巧。知薇發現其中最有啟示性的是對完美主義者的反思。

Coach指出：「對於完美主義的追求，不會帶來完美，只會形成拖延癥。」知薇深有感受，曾經多少次需要起草一份商業說明材料，我時常是想了又想、等了又等，總覺得信息和資料不夠，不知道說什麽，更沒想好怎麽做出一份滿分的材料。後來發現，其實只要勇敢開始起草第一句、第一頁，後面的想法、步驟和需要愛的信息就會緊跟著越來越清晰了。

接下來，Coach繼續分析：「每個看似龐大的任務都由許多個小任務組成，每次處理一個就好了。」面對大的項目，不知從何開始、深感恐懼、卻步不前，的確是完美主義者容易有的另一個心病。我們總幻想著能一出擊就圓滿成功，但龐大的任務太大了，於是我們常常僵住在原地不前，無從開始。

最後，Coach提醒：「大道至簡。」解決問題、完成任務、做好項目，給千百個人做，有千百種方法，但好的方法是化繁為簡的。人的註意力有限，且決策需要的是簡單明了、有理有據。能三點講完，絕不說五點；能一頁紙講清楚，絕不用兩頁紙。有了這樣的理念，更可以幫助完美主義者抓大放小，簡化生活工作，直擊重點。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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