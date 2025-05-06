關稅戰｜道指收市跌98點　標指結束9連升　蘋果挫逾3%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言對外國製作電影加徵關稅，美股周一（5月5日）下跌 ，道指至收市跌98點，納指跌0.74%；此前連升9個交易日的標指，也結束20年來最長升浪。



圖為2025年4月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.04%

道指收市報41,218.83點，跌98.60點或0.24%；納指收報17,844.24點，跌133.49點或0.74%；標普500指數收報5,650.38點，跌36.29點或0.64%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.04%。其中，阿里巴巴升0.64%。

Netflix：圖為2023年7月12日，美國加州洛杉磯一棟大廈的Netflix標誌。（Reuters）

Netflix亞馬遜同跌逾1.9% Tesla跌逾2.4%

受電影關稅消息影響，Netflix股價跌1.94%，亞馬遜（Amazon）跌1.91%，華納兄弟探索頻道（Warner Bros. Discovery）跌1.99%、派拉蒙（Paramount）跌1.57%。

重磅股方面，蘋果跌3.15%，每股收報198.89美元；Tesla挫2.42%、人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia亦跌0.58%；微軟則升0.20%。

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會當日，民眾走過會場。（Reuters）

巴郡B股跌半成 Skechers漲24%

另外，巴菲特（Warren Buffett）宣布將辭去集團行政總裁職務，旗下巴郡（Berkshire Hathaway）B股跌5.12%。

肉類加工企業泰森食品（Tyson Foods）跌7.51%，此前該公司季度營收未達預期。

鞋類製造商Skechers股價漲24.37%，此前該公司同意以94億美元的價格被3G Capital私有化。