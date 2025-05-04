巴菲特退休｜生涯無敵戰績：暴賺5.5萬倍！立刻看股神持倉2025

94歲高齡的巴菲特全程出席2025年巴郡股東大會，今年的股東大會也被視為史上最重要的一場，也可能是巴菲特最後一次全程參與的股東會。

巴菲特開場講到：這是我第60次參加年度大會，這是最大的一次，我認為它將是最好的一次。

巴菲特最新洞見來了！巴郡2025年股東大會主要看點：

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）出席旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會時講話。（網絡圖片）

1.關於如何處理儲備的天量現金？

明天就出現機會的可能性微乎其微，但五年內發生的概率並不低。我們現金數量確實是相當高，但好的機會不會每一天都出現。不正確或不正當的投資，反而會損害投資人的利益。機會並非以有序的方式出現。巴郡在投資時非常謹慎，過去80年交易1600萬次，但只有極少數能真正吸引他們。

PS：巴郡目前龐大的現金儲備近乎極端。過去一年，巴菲特收縮戰線，大幅減持美股，現金儲備再創歷史新高！

截至2025年第一季度的最新訊息披露，巴郡的現金儲備增從2024年底的約3340億美元上升至創紀錄的3477億美元，巴菲特仍在等待合適的投資機會。

巴郡已連續第十個季度成為股票淨賣出方，今年一季度淨賣出47億美元的股票資產。

2.美國財政政策才是我真正擔憂的根源。

美國當前的財政決策機制及其背後的政治動機，正在系統性削弱貨幣價值。這不僅發生在美國，更是全球普遍現象。我們至今沒有建立任何有效防禦體系，貨幣貶值就像達摩克利斯之劍高懸頭頂。

3.美國正在經歷巨大的革命性變化。

但是回望過去百年，我們一直處在變化中，我們一直在批評各種事物。我認為自己出生在美國非常幸運，自上世紀30年代我出生以來，一切都發生了巨大改變。我們經歷了大蕭條，經歷了世界大戰，我不會為我們的現狀感到沮喪，也不認為當前的問題會持續很久。

4.日本貿易公司「業務遍佈全球」，在過去表現非常優秀。

我們不會立刻賣掉日本五大綜合商社的投資股票，至少現在沒有發生，在以後的十年之中也不會發生。巴郡還會擴大與日本公司的聯繫，目前在日本的投資已達200億美元，甚至希望當初我們投資的是1000億美元而不是200億。

5.貿易不應該成為武器。

美國應該尋求與世界其他國家進行貿易，我們應該做我們最擅長的事情，他們也應該做他們最擅長的事情。

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會當日，民眾走過會場。（Reuters）

6.近期美股不算大波動

巴菲特在談到與1929年股市崩盤等時期相比當前股市的波動時表示：「這算不上是大幅波動。」

自從收購巴郡後，公司股價曾經發生過3次短時間裏50%以上的大跌，而且公司當時的基本面沒有問題。與歷史上的大崩盤相比，過去幾十天的下跌根本不算什麼。

給擔心自己的投資組合會周期性波動的人的一些建議：應該改變自己的投資理念，並去適應這個世界 —— 世界是不會來適應他們的。

7.每個人都會遇到挫折，這就是人生的一部分。

有的人會很幸運，有的人會很倒黴。會專注於生活中美好的事物，而非不幸之事。生活可以很精彩，儘管其中也可能遭遇重大挫折。

8.房地產問題

就房地產而言，交易談判比股票困難得多，需要花費大量時間，涉及多方。

9.你要耐心等待那個難得的時機...

對於合情合理的交易，行動時不該猶豫；而對於那些空談永遠不會發生之事的人，無需浪費時間。

10.如果你工作的地方是你喜歡的地方，就是最好的地方。

他強若不喜歡一份工作，很難長久堅持，就像聽到對味的音樂，你會一直聽下去。別在意起薪，但要選對老闆和方向。你交往的人非常重要，你應該和比你優秀的人在一起，你會朝着你所交往的人的方向前進。

透過跟佛羅里達州對賭天氣，巴菲特旗下的巴郡賺進予15億元。（路透社）

超級績效：生涯暴賺5502284%

2025年5月2日，巴郡股價又創出歷史新高，達到809350美元/股。標普500指數年內下跌3.31%，而巴菲特的巴郡A年內漲18.86%，大幅跑贏美股。

在巴郡的股東大會上，有位95歲老人在1986年以每股2000美元的價格買了600股巴郡股票，現在總值已超過4.85億美元。

這正是巴菲特所說的：一生中，你只需要做幾件正確的事情。在有需要的時候果斷行動，做出了一兩個正確的決定就能贏。

價值投資簡單，但過程並不容易。儘管巴郡60多年屹立不倒。然而它的股價也曾有過三次下跌超過50%的時候。在那個時點能堅定持有，非常考驗一個投資人的能力圈。

巴菲特自1962年開始購買巴郡這家紡織廠。60年裏，巴郡成為享譽全球的成功企業，巴菲特創造了投資奇蹟。

投資者和嘉賓在2023年5月6 日於奧馬哈舉行的巴郡年度股東大會開始前交談。（Reuters）

股價績效大幅跑贏美股大盤

1965-2024年，巴郡每股市值的複合年增長率為19.9%，大幅跑贏標普500指數的10.4%。

1964-2024年巴郡的市值增長率達到驚人的5502284%，也就是55022倍，而標普500指數為39054%，即390倍。

巴菲特在股東信中將這一成就歸功於兩大關鍵因素：其一，是搭上了美國經濟發展的順風車；其二，是堅持放棄分紅，選擇再投資的策略。

從近30年來，巴菲特的股票持倉市值快速增長。數據顯示，截至2024年末，巴菲特的股票持倉達3027億美元，與1994年的140億美元相比，增長約22倍。

股神巴菲特的持倉，也成了萬千投資者關注的焦點：

1988年是巴菲特淨值起飛的一個轉折點。當年重金買入可口可樂，而後的1989年至2003年的15年間，可口可樂一直是巴菲特的第一大重倉股。

2004年，美國運通短暫成為巴菲特的第一大重倉股。2005年至2011年的7年裏，可口可樂再次持續成為其第一大重倉股。

2012年，富國銀行開始成為其第一大重倉股，並一直持續到2017年。

2003年到2016年，整體上並沒有出現像1988年那樣的巨大機會。在此期間，巴菲特的重倉股主要還是集中在金融公司，偶爾出現一些消費品公司，可口可樂依舊佔據主要重倉的位置。

巴菲特曾說，投資的好處在於你不需要對每個扔過來的球揮棒，投資訣竅就是坐在那裏看着一個個扔來的球，並且等待打到你的最佳位置的那個。

2016年，巴菲特又一次迎來了一次像1988年可口可樂這樣的揮棒機會——重倉殺入蘋果。

2016年，巴菲特斥資67.47億美元買入蘋果。2018年，蘋果成為巴菲特的第一大重倉股，並一直延續至今。

巴郡的股票投資呈現高度集中的特點，截至2025年一季度末，69%的倉位集中於五大核心持倉：美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂。

最後，給大家巴菲特的10句投資經典。據說，聽進去的都賺錢了：

1.買股票就是買公司。記住，你買的不是股票，而是公司的一部分所有權。只要公司生意好，而且你買的價格不是高得離譜，你的收益也差不了，投資股票就這麼簡單。

以合理價格買優秀公司，優於低價買平庸公司。

若你不打算持有某隻股票10年，則1分鐘也不要持有。

2.我更願意看到市場下跌，大跌的時候更容易買到好貨，更容易把錢用好，要投資股票，這是你必須首先學會的一個道理。

3.我們堅持買入價格必須有安全邊際。價值略高於價格的股票毫無吸引力，格雷厄姆的安全邊際原則是成功的基石。

安全邊際和內在價值評估既是科學又是藝術。模糊的正確優於精確的錯誤，需結合定性分析與定量計算。

安全邊際的核心是用合理價格成為優質企業的擁有者。市場的無效性終會提供黃金機會，如非洲獅等待獵物。

安全邊際的思想是我們投資決策中最為關鍵的一環。我們尋找那些即便在最壞的情況下，我們的投資依然能夠安全地獲得回報的機會。

4.對你的能力圈來說，重要的不是能力圈的範圍大小，而是你如何能夠確定能力圈的邊界所在。

我從不試圖跳過7英尺高的欄杆，我只找1英尺高的、跨過去還能哼着小曲的那種。

5.一門生意，要是你不能一眼看懂，再花一兩個月的時間，你還是看不懂。要看懂一門生意，必須有足夠的背景知識才行，而且要清楚自己知道什麼，不知道什麼，這是關鍵。我常說的能力圈就是這個意思，要清楚自己的能力圈。

2015年巴郡損手爛腳，多項投資跑輸大市，來年「巴神」出手調整策略。

6.要是你真能看懂生意，你擁有的生意不應該超過六個。要是你能找到六個好生意，就已經足夠分散了，用不着再分散了，而且你能賺很多錢。我敢保證，你不把錢投到你最看好的那個生意，而是再去做第七個生意，肯定會掉到溝裏。靠第七個最好的主意發家的人很少，靠最好的主意發家的人很多。

7.投資的好處在於你不需要對每個扔過來的球揮棒。這樣，你才能提高擊中的概率。

成功的投資需要時間和耐心。不會因為害怕錯過機會而匆忙買入，而是會耐心等待，直到發現真正誘人的投資對象。

市場就像一個大賭場，但唯一不同的是，賭場最終會拿走你的錢，而市場會獎勵耐心的人。

8.美國經濟學家亨利·考夫曼有這麼一句名言：「破產的有兩種人，一種是什麼都不知道的，一種是什麼都知道的。」

9.我不研究宏觀問題，投資中最緊要的是弄清什麼事是重要的、可知的。如果一件事是不重要的、不可知的，那就別管了。

10.投資並非一個智商為160的人就一定能擊敗智商為130的人的遊戲。

最好的投資就是投資自己。

人生就像滾雪球，耐心等待長坡厚雪的複利效應。