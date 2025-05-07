碧服曾挫5%　向大股東楊惠妍提供10億元循環融資　予碧桂園保交房

碧桂園服務（6098）今早曾跌逾5%，最新報6.83元，跌2.8%。



公司今日（7日）早上公布關連交易，向主要股東楊惠妍直接全資持有的必勝及Fortune Warrior，提供本金合共10億元人民幣的循還借款融通。同時，楊惠妍一方需將借款定向轉借予碧桂園（2007）境內附屬公司，以供其用於保交房相關事項。

至於碧桂園則升2.4%，報0.435元。

碧服稱借款合約按一般商業條款磋商

另外，公司與必勝及Fortune Warrior將進一步訂立關於抵押資產，包括由必勝及Fortune Warrior實益持有的公司合共約5.44億股股份的股份抵押契約，共佔公司已發行股份總數約16.26%，為借款合同項下借款本息及其他擔保債務的歸還及支付提供擔保。

公告又指，董事及獨立財務顧問認為借款合同及股份抵押契約乃按一般商業條款經公平磋商後，並經計及現行市場借款利率、借款資金用途將定向轉借予碧桂園控股境內附屬公司，供其用於保交房相關事項及慣例後訂立，其條款屬市場化、公平合理且設置多項保障措施，風險得到有效控制並符合公司及其股東的整體利益。