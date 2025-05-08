聯儲局議息｜利率期貨顯示料Fed 6月按兵不動　7月減息機會率75%

美國聯儲局當地時間周三（7日）已公布議息結果，一於市場人士預期，當局按兵不動。目前市場人士普遍預期，聯儲局大有機會在下月不減息，或會在7月議息會議才宣布減息。



與聯儲局政策利率掛鈎的期貨合約，在利率決議公布後收復了早些時候的跌幅，當前定價當局最早在6月降息25個基點的可能性為30%，略高於早些時候的27%。根據期貨價格，到7月降息的可能性約為75%。

6月按兵不動機會率逾7成

不過據CME「美聯儲觀察」，聯儲局6月維持利率不變的概率為76.1%（此前為71.6%），降息25個基點的概率為22.9%（此前為27.8%），降息50個基點的概率為1%（此前為0.6%）。7月維持利率不變的概率為27.3%，累計降息25個基點的概率為57%，累計降息50個基點的概率為15%，累計降息75個基點的概率為0.6%。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

據外媒分析，聯儲局如期按兵不動後，美國國債收益率下跌。基準10年期美債收益率進一步下跌至4.267厘，日內下跌5.1個基點。反映利率預期的兩年期美債收益率下跌2.5個基點至3.768厘。兩年期和10年期美債收益率之間的利差收窄至49.9個基點，而周二晚些時候為51個基點。收益率曲線趨平，表明聯儲局不太可能在6月的下一次會議上放鬆政策。通常在當局寬鬆周期下，收益率曲線會變陡。

分析師憂幣策影響美經濟前景

此外SignatureFD分析師Tony Welch表示，聯儲局議息會議後美債收益率下跌，可能表明投資者擔心緊縮的貨幣政策將對經濟產生影響。目前經濟正在放緩，在更長時間內實施較緊的貨幣政策肯定會是一個不利因素。特朗普的關稅正在影響聯儲局的想法，因為FOMC的聲明「一開始」就提到了貿易。鮑威爾將在新聞發布會上多次使用「不確定性」這個詞。