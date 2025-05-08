美國議息｜聯儲局維持利率不變符預期　稱前景不確定性進一步增加

美國聯儲局周三（5月7日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，以繼續遏抑通脹，聯邦基金利率目標範圍維持在4.25厘至4.50厘，這是聯儲局連續第三次會議按兵不動。局方表示，高失業率和高通脹的風險已經上升，前景的不確定性「進一步增加」。 聯儲局自去年9月以來，曾經連續3次減息，累計下調幅度達到1厘。市場預期，聯儲局將放慢減息步伐，今年或於7月再次減息。



圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定。與會者指出，通脹率仍略高，且高失業率和高通脹的風險已經上升。

他們觀察到，貿易統計數據的大幅波動是導致GDP在第一季度陷入收縮的主要原因，因為進口在新關稅之前飆升。儘管淨出口的波動對數據產生了影響，但近期指標顯示，經濟活動持續以穩健步伐擴張。

為控制美國40年來最嚴重的通貨膨脹，美聯儲於2022年3月開始連續加息，此輪加息周期共加息11次，累計加幅5.25厘，聯邦基金利率目標範圍由0至0.25厘加到5.25至5.5厘，創2001年1月以來最高。

圖為2025年3月19日，美國紐約證券交易所(NYSE)大廳，螢幕上正播放聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）議息會議後的記者會。（Reuters）

結果公布後美股走低

議息結果公布後，美股走低。截至本港時間凌晨2時12分，道指報40,879點，升50點或0.1%；納指最新報17,537點，跌151點或0.86%；標普500指數報5,586點，跌20點或0.37%。