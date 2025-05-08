關稅戰｜美英達協議　道指收漲254點　納指升1.07%　Tesla升逾3%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推出一系列關稅措施以來，於周四（5月8日）與英國宣布達成貿易協議，為迄今首個貿易夥伴達成和解。消息公布後，美股走高，道指最多曾漲659點、納指曾漲2%，其後升幅收窄。道指至收市仍升254點、納指高收1.07%。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月9日

【04:10】Alphabet 微軟 Amazon同漲逾1%

道指收市報41,368.45點，升254.48點或0.62%；納指收報17,928.14點，升189.98點或1.07%；標普500指數收報5,663.94點，升32.66點或0.58%。

多隻大型股造好。Tesla升3.18%，每股收報285.01美元。Alphabet漲1.89%、Amazon漲1.79%、微軟漲1.11%、蘋果升0.63%，Nvidia亦漲0.26%。

晶片製造商 Arm 首季營收和利潤預測低於華爾街預期，股價跌6.18%%。網路安全公司 Fortinet次季營收預測低於市場預期，股價跌 8.41%。

連鎖餐廳Krispy Kreme撤回全年業績預測的，股價下跌24.71%。

華納兄弟探索公司 (Warner Bros. Discovery）料將進行分拆，股價上漲5.26%。 奢侈品集團Tapestry上調年度營收預測，股價上漲3.68%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

【04:05】 中概股指數收漲0.97% 阿里巴巴升2.08%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.97%。其中，阿里巴巴升2.08%。

【03:40】恒指夜期收報22,732點 低水44點

恒指夜市期指收報22,732點，跌17點，較恒指收市22,775點，低水44點，成交15,21張。

【03:29】美元指數重上100關

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數同日大幅上揚，在匯市尾市報100.63， 升幅1.03%。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報145.89 ，升1.46%。

【02:56】紐約期油收漲3.17%

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報59.91美元，升1.84美元或3.17%。倫敦布蘭特期油收報62.84美元，升1.72美元或2.81%。

【01:46】道指升幅擴至600點 納指漲近2%

道指最新報41,736點，升622或1.51%；納指最新報18,075點，升336點或1.90%；標普500指數報5,713點，升82點或1.46%。

【01:37】Bitcoin價格升穿10萬美元

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報101,020.14美元、24小時內升逾4%。

【01:34】美股3大指數升幅擴大

道指最新報41,695點，升581或1.41%；納指最新報18,054點，升316點或1.78%；標普500指數報5,708.點，升77點或1.37%。

本港時間5月8日

【22:53】等待公布道指暫升200點

市場等待美英公布達成協議，道指最新報41,315點，升201或0.49%；納指最新報17,855點，升117點或0.66%；標普500指數報5,658點，升26點或0.48%。

【22:50】油價升逾2% Bitcoin價格升穿9.9萬美元

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報59.53美元，升1.46美元或2.51%；倫敦布蘭特期油每桶報62.54美元，升1.42美元或2.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報99,708.40美元、24小時內升逾2%。