歐盟擬對價值950億歐元美國商品徵收關税

歐盟（EU）周四（8日）提議，如果與華盛頓的談判未能取消美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的連串關稅，歐盟委員會將對高達950億歐元的美國進口產品採取反制措施。



根據路透社，這些新措施是歐盟對美國汽車進口關稅及其更廣泛的「對等關稅」（reciprocal tariffs）的回應，針對的是美國酒、魚、飛機、汽車和汽車零件、化學品、電氣設備、保健產品和機械。

歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）周二（5月6日）表示，歐盟將準備針對美國在特朗普（Donald Trump，又譯川普）90天貿易談判期間對歐盟進口產品徵收的多項關稅採取反制措施，並將考慮所有選項。

塞夫喬維奇亦表示，與美國透過談判解決問題仍是歐盟明確且希望的結果。

至於中歐方面，中國外交部發言人林劍表示，過去幾年，中歐立法機構交往，因為眾所周知的原因出現了一些波折。當前形勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。

經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制，我們相信並期待隨着中歐全面恢復立法機構的交往，雙方的交流和理解將更加深入，這將為中歐關係持續健康穩定發展注入新動力。