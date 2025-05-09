彭博︰亞洲富豪減持美國資產　華富豪家族辦公室更指已悉數沽出

《彭博》報道，亞洲一些最富有家族正在削減對美國資產的敞口，因總統特朗普的關稅令這個全球最大經濟體變得前景難料。



報道指出一家為中國億萬富豪管理資產的家族辦公室，已完全撤離其在美國的資產，並將收益轉移到亞洲。歐洲最大私人銀行之一的一位高管表示，近期全球富裕客戶和機構的拋售規模是過去30年來所未見，這可能是更長期轉變的開端。亞洲一位銀行高層從自己的投資組合中剝離了60%的美國資產，並表示持有現金和黃金更安全。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

超級富豪家辦稱減少美股及美債敞口

報道又指出大約10家管理數十億美元資產的超級富豪家族辦公室和顧問，他們正在減少敞口或凍結投資，主要是美股和美債。他們提及的原因包括政策的快速變動、不確定性和經濟衰退的風險。其中一些人因討論未公開的投資決策而要求匿名。

報道引述總部位於香港的Infinity Family Office執行長Henry Hau表示，一些家族破天荒地考慮撤離部分美國資產。這些家族先前經歷了網路泡沫、亞洲金融危機和2008年全球金融危機後，依然對美國資產保持信心。然而，現在他們正考慮將20%至30%的美國投資組合重新配置到中國和歐洲。

港美股市走勢背馳

幾個月前，許多亞洲商界精英為特朗普勝選而額手稱慶，推動銀行和主要科技公司的股價創下紀錄高點，這次撤離美國投資標誌著風雲變幻之快。

近年來一直在應對樓市危機衝擊的香港和中國內地，是受益於資金撤離美國的主要市場之一，與歐洲一樣。香港基準股指今年已上漲逾13%，標普500指數則下跌約3%。許多中國重要企業都在香港上市。