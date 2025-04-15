關稅戰下港匯上揚　美銀料強勢難持續　瑞穗︰本地消費續受壓

近期港匯相對強勢，今日曾高見7.7543。不過《彭博》引述美銀全球研究，指出美港之間息差相當明顯，認為港元強勢不可持續。同時認為聯儲局於年內不會減息，反映出現時美元/港元水平過低。



該行指出隨著美國對中國的貿易政策日益激進，認為部份港元風險溢價看起來是合理。若股市企穩兼且聯儲局的利率走勢更明朗，預料美元兌港元將上揚。

該行又指出近期投資者平港元淡倉推動港元升值，同時A﹑H股之間較大差距，吸引南向資金流入香港。

瑞穗張建泰指推高港元需更多利好因素

至於瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，港元近期升值後升勢暫緩，處於7.758水平，認為要觸及強方兌水平還需要更多的推動因素。自從特朗普宣布增加關稅以來，港元從7.7832升值至4年高點7.7531。儘管聯儲局不願意先發制人地削減其政策利率，但美元資產的大量拋售促使港元走強。作為國際金融中心，以香港為基地的投資者或基金可能面臨壓力，在市場動盪時拋售美元債券和股票，並將資金調回本幣，從而導致港元升值。考慮到港元流動資金充裕的情况以及美元兌港元的利差，認為需要更多的港元利好因素，才能使港元即期匯率在第二季度升至7.75的水平。

張建泰表示，如果聯儲局政策立場轉變，將增長放在優先於關稅引起的通脹風險之上，可能會導致港元進一步反彈。未來幾個月美國就業的急劇惡化可能轉化為對聯儲局更激進減息的重新定價。聯儲局理事沃勒就較大和較小的關稅情景下的減息所發表的鴿派言論，應會加強市場對聯儲局寬鬆政策的預期。其次，IPO 熱潮再起、寧德申請在港掛牌，可能刺激港元需求，擠壓港元流動性，然而，隨著監管機構對新股孖展融資設定上限的舉措，以及港股最近的大幅回調，新股掛牌引發的流動資金緊絀情况重演的可能性較低。第三，在香港上市的中資企業派息的季節性可能會推動港元需求及收緊港元流動性，但由於中期派息的新做法，其影響將較往年減弱。

港元強勢不利本地零售消費

張建泰表示，由於港元貸款需求疲弱，美元與港元的息差預期仍會維持正數。中美緊張局勢升級及全球貿易戰將損害香港的增長前景，打擊貸款需求。若聯儲局進一步延遲減息周期，按揭需求可能持續疲弱。

此外，港元強勢相對於人民幣再度貶值，將令本地消費持續受壓，而內地消費者為避開美國關稅而在港購買美國貨品的情况亦未見明朗。總括而言，短期催化因素將有利港元在第二季升值至 7.75，但港元持續強勢而引發金管局入市的可能性不大。