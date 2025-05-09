內地海關總署︰以美元計4月出口增8.1%　遠勝預期　進口跌0.2%

內地海關總署指出，4月以美元計價出口按年增長8.1%，預估為增長2.0%；進口按年跌0.2%，預估為下降6.0%。當月貿易順差961.8億美元，預估為順差939億美元。



海關總署又表示，在今年首4個月貨物貿易進出口總值14.14萬億元（人民烯幣‧下同），按年增長2.4%，外貿延續了平穩增長態勢。其中，出口8.39萬億元，增長7.5%；進口5.75萬億元，下降4.2%。

4月當月，貨物貿易進出口3.84萬億元，增長5.6%。其中，出口2.27萬億元，增長9.3%；進口1.57萬億元，增長0.8%。

美國關稅戰：洛杉磯是美國主要接收亞洲貨運的港口。（Reuters）

今年首4個月高技術產品出口增7.4%

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，各地各部門同心聚力有效應對外部衝擊，推動我國經濟持續回升向好，外貿延續平穩增長態勢。4月份進出口增速較一季度加快4.3個百分點，其中出口增幅擴大、進口由降轉增，展現出較強韌性。從進出口商品看。

高技術產品表現突出，前4個月進出口1.52萬億元，增長7.4%。從經營主體看。民營企業進出口8.05萬億元，增長6.8%，佔進出口總值的56.9%，拉動同期整體進出口增長3.7個百分點。從交易夥伴看。對周邊國家進出口5.1萬億元，增長5.1%，增速較一季度加快1.6個百分點。其中，對東盟、中亞五國進出口分別增長9.2%、9.9%。