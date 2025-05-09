關稅戰｜特朗普：料中美周末談判具實質性　145%不能再加只會下降

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月8日表示，預計中美周末在瑞士舉行的貿易談判將具實質性，又指對華實施的145%關稅不可能再高，「所以我們知道它會下降」。特朗普表示，認為雙方將會有非常友好的會晤。 當被問及會談後是否會與中國國家主席習近平通話，特朗普表示可能會。



圖為2025年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布與英國達成貿易協議後，與英國駐美國大使文德森（Peter Mandelson）握手。（Reuters）

特朗普重申，相信中國非常希望達成協議，又指「他們（中國）現在必須這麼做」。他指中國對美國有「巨大的貿易順差」，希望看到中國開放經濟。他對會晤表示樂觀，相信中國在會談中將獲得很多好處，且遠多於美國。

當被問及如果談判進展順利，他是否會考慮降低稅率時，特朗普回答說：「可能會」。他表示，「不可能再高了。現在是145%，所以我們知道它會下降。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）此前公布表示，將與貿易代表格里爾（Jamieson Greer）一同參與周六（10日）在瑞士開始的「談判」，與中國國務院副總理何立峰會面。他又表示，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）不會參加。