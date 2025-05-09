1個月拆息跌穿2厘　最新報1.93655厘　為2022年9月7日以來新低

港元拆息持續下跌，與樓按相關的1個月拆息跌穿2厘，並且為2022年9月7日以來最低。最新報1.93655厘，較上日跌15.8點子。



按目前H按為1個月拆息+1.3厘，即實際供款利率為3.23655厘，惟要視乎業主的利率定訂日。

隔夜息跌穿0.1厘

其他時段拆息方面，隔夜HIBOR跌29.17點子至0.09786厘，是2022年7月14日後最低；1星期HIBOR跌36.6點子至0.815厘，是2022年7月25日後最低；2星期HIBOR跌32.87點子至1.11941厘，是2022年8月2日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.2點子至2.78238厘，是5月7日後最高；6個月期HIBOR跌12.5點子至3.01167厘，是2022年8月9日後最低；12個月期HIBOR跌11.25點子至3.24095厘，是2022年7月13日後最低。