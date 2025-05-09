1個月拆息跌穿2厘 最新報1.93655厘 為2022年9月7日以來新低
撰文：張偉倫
出版：更新：
港元拆息持續下跌，與樓按相關的1個月拆息跌穿2厘，並且為2022年9月7日以來最低。最新報1.93655厘，較上日跌15.8點子。
按目前H按為1個月拆息+1.3厘，即實際供款利率為3.23655厘，惟要視乎業主的利率定訂日。
隔夜息跌穿0.1厘
其他時段拆息方面，隔夜HIBOR跌29.17點子至0.09786厘，是2022年7月14日後最低；1星期HIBOR跌36.6點子至0.815厘，是2022年7月25日後最低；2星期HIBOR跌32.87點子至1.11941厘，是2022年8月2日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.2點子至2.78238厘，是5月7日後最高；6個月期HIBOR跌12.5點子至3.01167厘，是2022年8月9日後最低；12個月期HIBOR跌11.25點子至3.24095厘，是2022年7月13日後最低。
定期存款｜港元拆息急跌 大新及富邦降3個月及6個月定存利率拆息急跌 1個月Hibor大跌99點子低見2.09厘 H按供樓息平過P按聯儲局議息｜金管局料資金供求及流動性 續影響港元拆息港匯｜滙豐環球料港元將再觸及強方兌換保證 拆息下行機會較高