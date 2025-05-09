TVB主要股東股權變動　徐敬轉讓YLH股權予許濤　即日起辭任非執董

電視廣播TVB（0511）公佈，公司主要股東Young Lion Holdings Limited（YLH）的股份權益已完成轉讓。公司董事局行政主席許濤與非執行董事徐敬簽訂一項買賣協議，據此，徐敬同意將持有的YLH股份之權益，轉讓予許濤。通訊事務管理局已經批准。



此外，徐敬因健康狀況及退休計劃而辭任公司非執行董事，自今日（9日）起生效，確認彼與董事局之間並無意見分歧。



公告指，YLH為邵氏兄弟之間接控股公司，邵氏兄弟於公告日期，持有TVB 的1.17億股股份或25.02%的有表決權股份。

有關交易於今日完成，TVB的股權結構變動亦隨即生效。在交易完成後，YLH仍然是TVB主要股東，而許濤則成為YLH持有無綫25.02%的有表決權股份的最終表決控權人。

公司董事局行政主席許濤與徐敬簽訂一項買賣協議，據此，徐敬同意將持有的YLH股份之權益，轉讓予許濤。（資料圖片）

TVB行政主席許濤表示，「過去4年，TVB不斷推動改革，各方面的顯著成果有目共睹。我透過這次交易從徐敬先生手上購得 Young Lion Holdings Limited股份，間接取得TVB股權，成為TVB重要股東，此項策略性舉措充分體現了我對TVB持續增長態勢及長期市值提升的堅定信心。」

徐敬則回應稱，「完成此次交易後，考慮到健康情況，我將正式開展退休生活。我對許濤及TVB團隊充滿信心。這些年來，無論是在市場的高低起伏中，TVB都展示了其卓越的行業領導力。我衷心祝福TVB未來能夠取得更大的成就。」

翻查資料，徐敬於2020年向TVB前主席陳國強購入YLH的股份，當年8月獲通訊局批准TVB股權重組，由徐敬成為YLH的代表。並於同年年底加份TVB董事局。