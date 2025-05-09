TVB大股東易主　通訊局今批准股權變動　許濤成YLH最終表決控權人

通訊事務管理局今日（9日）批准持牌機構電視廣播有限公司（無綫）就涉及Young Lion Holdings Limited（YLH）的股份轉讓而提出的股權結構變動申請。通訊事務管理局指，YLH原本透過其全資附屬公司間接持有無綫25.02%的有表決權股份，而通過有關交易，YLH現有股東將部分股份轉讓予無綫行政主席許濤所控制的公司Vanilla Sky Limited。



通訊事務管理局指，有關交易於今日完成，無綫的股權結構變動亦隨即生效。在交易完成後，YLH仍然是無綫的主要股東，而許濤則成為YLH持有無綫25.02%的有表決權股份的最終表決控權人。



通訊事務管理局今日（9日）表示批准持牌機構電視廣播有限公司（無綫）就涉及Young Lion Holdings Limited（YLH）的股份轉讓而提出的股權結構變動申請。（資料圖片）

YLH現有股東將部分股份轉讓予許濤公司Vanilla Sky Limited

通訊事務管理局指，YLH原本透過其全資附屬公司間接持有無綫25.02%的有表決權股份。通過有關交易，YLH的現有股東將部分股份，轉讓予許濤控制的公司Vanilla Sky Limited。

許濤則成為YLH持有無綫25.02%的有表決權股份的最終表決控權人。（資料圖片）

YLH仍然是無綫主要股東

有關交易於今日完成，無綫的股權結構變動亦隨即生效。在交易完成後，YLH仍然是無綫的主要股東，而許濤則成為YLH持有無綫25.02%的有表決權股份的最終表決控權人。

通訊局信納無綫股權變動後會續按照牌照條款履行投資和節目承諾

通訊事務管理局指，該局信納無綫在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》(第562章)及其免費電視牌照內對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資和節目承諾，故批准有關申請。