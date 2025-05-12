定期存款｜滙豐下調3個月及6個月定存息　四大行全跌破3厘

近期港元拆息快速回落，其中1個月拆息5連跌，今日再回落至1.92321厘，跌1.33個基點，再創自2022年9月以來低位。銀行定存息也跟隨回落，當中龍頭大行滙豐將理財客戶3個月及6個月港元定存息，由3.1厘下調0.3厘至2.8厘，而HSBC One及其他客戶，也由2.9厘，下調0.3厘至2.6厘。至此，四大行中短期定存息，全線跌破3厘。



不過，滙豐仍繼續提供1個月定存最高10厘的優惠，起存額為1萬元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬至最高400萬元。

中銀香港３個月及６個月定存息成大行中最高

其他大行方面，目前3個月及6個月定存息，以中銀香港的2.9厘及2.8厘為最高，但需透過網上理財或手機銀行開立，適用於私人財富及中銀理財客戶，起存額1萬元。若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，定存息也分別有2.8厘及2.7厘。

渣打銀行的3個月及6個月定存息，目前分別有2.3厘及2.35厘，該行並有推出12個月2.4厘優惠，透過SC Mobile App 或網上理財，以新資金開立定存即可享受優惠。

至於恒生銀行3個月及6個月定存息均僅有2.3厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元。