關稅戰｜渣打劉潔稱會談成果超預期 對話機制免出現極端惡化局面
撰文：張偉倫
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在中美發布貿易會談聯合聲明、互相暫時下調加徵關稅後，《彭博》引述渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔表示，本次中美貿易會談成果顯著超出市場預期，美元/人民幣匯率可能小幅走弱，但人民幣即期匯率不會持續強於中間價。
劉潔表示，畢竟在當前背景下，中國不太可能放任人民幣升值，並且這已經足以衝擊大量低附加值商品出口。
對話機制防極端惡化局面
劉潔表示，建立持續對話機制和貿易談判框架的承諾，有望消除大部分尾部風險，避免在可預見的未來，甚至特朗普剩餘任期內出現極端惡化局面。
她又指出，鑒於雙方都已意識到快速脫鈎帶來的陣痛，貿易活動突然中斷的可能性降低，但所有結構性經濟調整、供應鏈變革等仍將持續。
劉潔表示，未被媒體報道的「最低限度規則」存不確定性，也將對跨境電商平台主力軍的中小企業產生實質性影響。
瑞穗張建泰稱降關稅助提振人民幣匯率
瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰表示，美國對華關稅降幅超出預期，亦認為有助於提振人民幣匯率。
張建泰表示，關稅削減幅度超出預期，將緩和貿易緊張局勢；「人行不願意讓人民幣升值，這應該會限制美元/離岸人民幣的下行空間」，人民幣匯率的前景將取決於人行的中間價信號。
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