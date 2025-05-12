中美互降關稅115%　官媒稱平衡、有利於雙方　讚美財長貝森特理性

中美在日內瓦經貿會談後發布聯合聲明，雙方都將大幅度暫緩關稅，互減115%。彭博社指，聲明內容顯示中美都會臨時降低關稅90天，美國對華商品的關稅將由145%降至30%，中國對美關稅則由125%降至10%。



官媒央視旗下新媒體《玉淵譚天》今日（12日）發文指，其了解到，此次會談達成的聯合聲明平衡、有利於雙方。



圖為2025 年 5 月 11 日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞士日內瓦與中國進行貿易談判後，向媒體發表講話。 （Keystone/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS ）

《玉淵譚天》引述中國社會科學院美國研究所經濟室主任羅振興分析稱，能在這麼短的時間取得實質性進展，有兩方面因素：

一是，這一輪中美經貿摩擦，由於美方對華加徵畸高關稅，中方為維護自己利益進行堅決反制，雙方在很短時間就把關稅拉到了禁止性關稅水平，因此雙方受到的影響都是立竿見影的。

第二個因素是，在經歷了上一輪中美貿易摩擦後，中美雙方都更有經驗了，雙方對彼此的訴求也都很了解。

《玉淵譚天》又引述對外經濟貿易大學經濟系教授龔炯表示，這一次溝通的主要目的，是先把中美貿易恢復起來，在先恢復起來的基礎上，中美雙方還要就更多的問題進行探討。

《玉淵譚天》指，關於中美雙方同意建立經貿磋商機制這方面，中美經貿各自的牽頭人會共同領導這一機制，雙方經貿團隊將就中美經貿中的問題進行定期和不定期的溝通，未來溝通的時間地點都將由雙方進一步商定。

「貝森特是較為理性的」

《玉淵譚天》的文章又提及美方貿易談判代表美國財長貝森特（Scott Bessent），表示「目前看來，貝森特是較為理性的。這次會談中，中方代表團也給予了美方代表團積極的評價」。