九倉吳天海指香港超級豪宅市場氣氛有改善　強調關稅戰無贏家

九倉（0004）主席吳天海於股東會後見傳媒，談及香港樓市時指出，400萬元以下樓價的單位受惠印花稅優惠；單價逾億元計的超級豪宅市場氣氛有改善；至於介乎最平與最貴這兩極之間的樓盤，則要視乎地點、供應、定價，仍有市場機會。



強調關稅戰無贏家

他又直言關稅戰沒有贏家，而關稅戰對各行各業影響不同，明言香港航運業同樣受到大環境影響。現時仍是過渡期，今年首季影響香港的形勢未浮現，第二季剛因為關稅變化問題，相信暫時未能看得很清楚。

九倉旗下現代貨箱碼頭。(劉定安攝)

吳天海說，船公司的航線布局在去年已定好，與關稅戰無直接關係。華南運往美國的航運中，香港所佔份額較低，直接的影響較低。香港較多為亞洲短途航線。如果整個大灣區去美國的貨量大減、攤薄貨源，競爭自然增加。雖屬間接影響，但亦一定會影響香港。

料內地樓市可健康發展

內地房地產方面，吳天海指出，寫字樓供應遠多於需求，租金難重拾升勢。他又指出個别城市住宅銷情不錯，高質素二手樓開始入市，連同一手市況，前景樂觀。供應方面，有傳中央將推行現樓銷售制度，觀望落實時間、政策細節及執行情況，日後業界要重新適應沒有預售回款下的資金安排，仍相信內地樓市會有穩定、健康發展。

問及會否加大內地住宅市場投資，他坦言，現樓銷售制度是重大政策，會改寫行業生態環境，想再多了解政策會否落實、執行及如何執行，但整體而言認為市場健康、有機會。

內地商場方面，吳天海稱，重點城市首季零售總額按年有中單位數升幅，即升約4%至6%，表現健康，但當中包括網上零售及實體零售對手，競爭仍激烈；酒店不太差，但房價下跌，未見改變跡象，入住率則平穩。