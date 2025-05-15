大行看淡美股　瑞銀降評級至中性　中金指非美風險資產吸引力增

近日市場不時傳出有投資者看淡美元資產，並且撤出。而美國總統特朗普於上周初公布「對等關稅」內容後，美國資本市場重現股債匯「三殺」現象。中金發表報告，認為或反映通脹環境與美元周期發生重大變化。



中金指出「三殺」的本質是美元資產中安全資產（債券與現金）的避險能力下降，難以對沖風險資產（股票與商品）的回調虧損。

由於在美元資產內部進行資產配置，無法有效分散風險，需警惕美國股債匯「三殺」反覆化、長期化的可能性。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

指美元美債避險能力下降

該行認為美元資產面臨困局，美債﹑美元避險能力下降，導致安全資產更為稀缺，有助於提升黃金的配置價值。同時指出美股前景不確定性增大，讓非美風險資產的吸引力相對上升，中歐股票可能體現相對韌性。

瑞銀降美股評級至中性

另一大行瑞銀亦看淡美股前景。瑞銀全球財富管理的美國股票主管David Lefkowitz將對美股的評級從「有吸引力」下調至「中性」。

Lefkowitz在5月13日的報告中寫道，投資者似乎「已經計入貿易摩擦的大幅緩和」，認為美股的風險回報更趨平衡，標普500指數目前高於4月2日的水平。由於美股近期的上行催化劑似乎「不那麼普遍」，並且儘管不確定性有所降低，經濟仍需適應更高的關稅水平，未來幾個月經濟數據「似乎將趨於疲軟」。

雖然Lefkowitz將美股評級下調至中性，但他仍然認為牛市「完好無損，明年股市可能會進一步上漲」。「但經濟將必須適應更高的關稅，這可能會導致一段時期的經濟數據疲軟，這可能會對股市造成温和阻力」。