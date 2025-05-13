關稅戰｜瑞銀財富管理稱關稅談判降憂慮　美股風險回報更平衡

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室表示，對美國股市的看法從「看好」下調至「中性」。於4月10日對美股看法上調至「看好」，因認為市場已經消化太多與貿易相關的擔憂。而從那時起，標普500指數上漲11%，回到了4月2日的水平，因為關稅談判進展導致這些擔憂有所減少。該行認為目前美國市場的風險回報更加平衡。



料今年內地經濟錄4%增長

瑞銀指出，中美雙方經過周末談判旋即達成大幅降低關稅的協議大大早於預期，即使關稅有可能只暫停90天，但此輪談判結果符合此前預期，後續談判若能維持目前新關稅水平，將為內地今年經濟增長前景帶來上行風險，今年經濟增長預測4%或有調高可能，預期貿易戰對經濟增長的拖累由之前2個百分點，降至約1個百分點。

瑞銀表示，預計未來幾個月，出口可能顯著加快。自4月中旬以來，美國已對價值近1,000億美元的電子相關產品進行關稅豁免，這佔中國對美國總出口約20%。據最新關稅修訂，更多雙邊商品流動可能恢復，特別是其他消費品，如玩具、鞋類、服裝和家用電器等，這佔中國對美國出口的額外40%左右。正如4月貿易數據所示，貿易改道或轉運可能還會繼續，將進一步緩衝關稅影響。

料內地政府將保留更多政策彈藥

瑞銀稱，關稅談判的進展還表明，政策寬鬆的緊迫性將降低。預計內地政府將保留更多政策彈藥，為未來若出現更差的情況做準備。換而言之，財政刺激政策的節奏和規模可能會隨着貿易談判而調整，而貨幣政策保持寬鬆以維持充裕流動性，支持資本市場並鼓勵科技創新。