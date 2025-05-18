每個發生　無論好壞　都是機會來了｜知薇

最近集團和分公司開大會，知薇早已預計不會風平浪靜，因為分公司力推的項目，我們了解後發現問題不少，於是審批的時間表拉得很長。幸好開會前問題解決的七七八八了，就抓緊爽手批了，省得開會時互相finger pointing（指責），太難看。

無奈，人家就是沖著攪動風雲來的，會議上話題一轉，分公司的人就你一言我一語，跟說相聲似的，就槍口直指過來了。指責的內容很豐富，程序不清晰、時間太長、不夠支持等等。

知薇心底風起雲湧了，但臉上還要盡量保持雲淡風清，靜靜看他們把整出戲演完、把準備好的臺詞說完。再把我對於這個項目看到的問題陳述出來，臨了還不忘記表達一下集團分公司一家親，我們全力支持市場發展的精神，搞得人家都不好意思再說話了。

但這些，都只是職場政治鬥爭的戲碼而已，知薇覺得真正重要和值得思考的還是：「我有什麽還能做好些？」，這種對態度、認知、能力和手法的思索和提升，才是成長裏的真材實料，你每次改善後就是進步和增強，而且沒人拿的走。

於是，知薇和團隊好好梳理項目中遇到的要點和問題、程序和執行的痛點，大家一起有商有量歸納要提升的領域和方法，接下來就落實到執行層面。同時，把這些方法心得轉化為白紙黑字的SOP（標準化程序），為以後長遠的執行和管理提供範本參考。

時日尚短，拭目以待程序和要點改善後的工作成果，知薇期待有好消息與各位讀者分享。

人生，每個發生都是禮物，無論好的壞的，都是一個讓我們或感恩或改善的機會，感謝發生。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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