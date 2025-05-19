路透︰關稅戰下赴星上市查詢急增　至少5間中港企業計劃獅城掛牌

中美貿易戰下內地企業物色新的融資渠道，新加坡股市為其中一個目的地，以及通往國際的戰略門戶。據《路透》引述消息報道，最少5家內地或香港公司在未來12至18個月內，計劃在新加坡交易所以IPO或雙重上市方式掛牌，以拓展東南亞市場，當中包括能源、生物科技及健康護理企業等。報道又指出，在中美貿易戰背景下，有投行主管稱在新加坡交易所上市的查詢急增。



報道指出，新交所去年僅4家公司進行IPO，主要競爭對手港交所（0388）則有71家新股上市。不過，隨着內地企業尋求擴展東南亞市場，新交所有望迎來更多新股上市活動，尤其是在中美貿易戰下，促使中國企業尋找新的融資管道。

中國銀河證券旗下中國銀河國際投資銀行部主管Jason Saw表示，內地公司將新加坡視為通往國際市場的戰略門戶，同時在與中美貿易戰中，內地企業尋求進入或擴大在東南亞業務。

2025年4月8日，新加坡，圖為新加坡中央商務區一景。（Reuters）

銀河國際﹕兩中企爭取最快登陸新加坡股市

報道又指，中國銀河國際正與兩間中資企業合作，爭取最快今年在新加坡交易所上市。亦有一位消息人士稱，部份內地和香港公司可能透過在新加坡首次上市籌集約1億美元。

另一方面，新加坡金融管理局日前發布一籃子建議，擬通過精簡IPO流程、放寬訊息披露要求，並允許企業更早接觸投資者，以進一步提升新加坡資本市場的吸引力，鼓勵更多高增長企業選擇在本地掛牌上市。對於尋求在新交所進行二次上市的境外企業，當局建議允許其使用原上市地的招股說明書，進行「最小限度調整」後即可使用。