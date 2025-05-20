多間內銀今日起降存款利率 建行及工行一年期定存息跌穿1厘
撰文：張偉倫
出版：更新：
內地多間大銀行從今日（20日）起下調存款利率，建行（0939）﹑工行（1398）及招行（3968）的一年期定期存款利率均跌穿1厘。
建行調低3年及5年定期利率
據建行APP顯示，今日起活期利率下調5個基點至0.05厘；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，分別為0.65厘、0.85厘、0.95厘、1.05厘；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.25厘和1.3厘。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3厘。
工行降7天通知存款利率
工行方面，活期利率下調5個基點至0.05厘；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，分別為0.65厘、0.85厘、0.95厘、1.05厘；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.25厘和1.3厘。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3厘。
招行活期存款息降至0.05厘
招行方面，活期利率同樣下調5個基點至0.05厘；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，分別為0.65厘、0.85厘、0.95厘、1.05厘；定期整存整取三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.25厘和1.3厘。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3厘。