多間內銀今日起降存款利率　建行及工行一年期定存息跌穿1厘

內地多間大銀行從今日（20日）起下調存款利率，建行（0939）﹑工行（1398）及招行（3968）的一年期定期存款利率均跌穿1厘。



建行調低3年及5年定期利率

據建行APP顯示，今日起活期利率下調5個基點至0.05厘；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，分別為0.65厘、0.85厘、0.95厘、1.05厘；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.25厘和1.3厘。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3厘。

圖為2011年1月24日，鏡頭下位於西班牙馬德里的一間新的中國工商銀行分行，有印在玻璃窗上的標誌。 (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

工行降7天通知存款利率

工行方面，活期利率下調5個基點至0.05厘；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，分別為0.65厘、0.85厘、0.95厘、1.05厘；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.25厘和1.3厘。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3厘。

招行活期存款息降至0.05厘

招行方面，活期利率同樣下調5個基點至0.05厘；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，分別為0.65厘、0.85厘、0.95厘、1.05厘；定期整存整取三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.25厘和1.3厘。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3厘。