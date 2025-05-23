手回集團招股　已錄11.8億元孖展認購　超購58倍｜新股IPO

內地第二大線上保險中介機構手回集團（2621），從周四（22日）起至下周二（27日）進行招股，招股價介乎6.48元至8.08元，每手400股，入場費約3,265元，集資最多近1.97億元，將於下周五（30日）掛牌。



綜合市場資料，截至今日（23日）手回集團錄得孖展認購額為11.8億元，以公開發售部份集資1,968萬元計算，孖展認購額已錄得超額58倍超額認購。

每手入場費3265元

據招股文件顯示，手回集團計劃全球發行近2,436萬股股份，其中香港發售佔10%，其餘為國際發售，保薦人為中金、華泰國際。集資所得計劃用於加強及優化銷售及營銷網絡、改善服務、提升研發能力及改善技術基礎設施、併購及戰略投資等。

該公司已引入海泰香港及韜越實業為今次招股基石投資者，投資金額共4,955.4萬元。

為內地第二大線上保險人介機構

招股文件又顯示，於2023年以中國人身險中介市場的總保費計，手回集團排名第八，市場份額為2.9%。線上中介在中國人身險中介市場中佔據主導地位，並於2023年佔中國人身險中介市場總保費的89.1%。

以2023年的長期人身險的總保費計，手回集團是中國第二大線上保險中介機構，佔據7.3%的市場份額，僅次於市場上的一家主要參與者，份額為45.5%。而以2023年的長期人身險的首年保費計，該公司亦是中國第二大線上保險中介機構。