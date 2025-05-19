寧德時代暗盤攀升　高招股價9%　每手帳賺2420元【新股IPO】

暫時榮膺全球新股新股集資王﹑人稱「寧王」的寧德時代（3750），將於周二（20日）登陸香港股市。該新股集資王暗盤交易表現理想，於輝立交易場，暗盤最高見288元，最新報287.2元，較定價高出24.2元或9.2%。



以寧德時代每手100股計算，不計手續費，每手賺2,420元。

另一方面，寧德時代A股（深圳﹕300750）今日收市報260元人民幣，即H股定價較今日A股收市價有約7%折讓。

圖為2023年11月，電動車電池製造商寧德時代生產基地的一名員工正在進行清潔工作。（Reuters）

張智威料首掛日升幅最多一成

信誠證券董事張智威指出，近期寧德時代A股升勢不俗，預期當寧德時代H股於上市首日可錄得約10%以內升幅，但不會出現50%﹑甚至1倍升幅。因為公司市值達萬億元﹑同時每手交易金額亦不低。

張智威亦指出投資者可以博日後寧德時代H股獲納入港股通名單，屆時北水或會進行炒作並帶來升幅及獲入納指數，後勁或會更佳。