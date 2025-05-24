彭博︰內地批准萬達售商場予太盟財團　投資者包括騰訊及京東

萬達商業管理集團旗下48個內地商場項目，據報已獲得內地市場監督管理局批准，由私募基金太盟資本為首的財團接手。《彭博》報道，根據當局發出的通知，已批准財團收購有關商場，並提述到騰訊（0700）、陽光保險（6963）及京東（9618）支持的公司，為今次交易的投資者。



據消息人士指，今次交易會透過一個總值約500億元人民幣的基金進行，單是太盟便計劃出資約50億元人民幣參與有關基金的後償工具部份融資，另300億元人民幣將透過銀行融資，餘額的融資將以夾層方式去融資。

至於擬收購萬達商場的基金具體規模及結構，仍然可能有變。《彭博》指出太盟及萬達均未有回應。

萬達集團旗市購物商場。（VCG）

萬達陸續安排出售旗下項目

隨著內地出手打擊地產商及消費、壓抑高借貸成本項目，內地大型商場營運已經受到還債壓力困擾。萬達此前已經將酒店管理業務售予同程旅行（0780），並將遊艇生產商Sunseeker，及影業機構傳奇娛樂，陸續安排出售。