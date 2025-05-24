彭博︰內地批准萬達售商場予太盟財團 投資者包括騰訊及京東
撰文：張偉倫
出版：更新：
萬達商業管理集團旗下48個內地商場項目，據報已獲得內地市場監督管理局批准，由私募基金太盟資本為首的財團接手。《彭博》報道，根據當局發出的通知，已批准財團收購有關商場，並提述到騰訊（0700）、陽光保險（6963）及京東（9618）支持的公司，為今次交易的投資者。
據消息人士指，今次交易會透過一個總值約500億元人民幣的基金進行，單是太盟便計劃出資約50億元人民幣參與有關基金的後償工具部份融資，另300億元人民幣將透過銀行融資，餘額的融資將以夾層方式去融資。
至於擬收購萬達商場的基金具體規模及結構，仍然可能有變。《彭博》指出太盟及萬達均未有回應。
萬達陸續安排出售旗下項目
隨著內地出手打擊地產商及消費、壓抑高借貸成本項目，內地大型商場營運已經受到還債壓力困擾。萬達此前已經將酒店管理業務售予同程旅行（0780），並將遊艇生產商Sunseeker，及影業機構傳奇娛樂，陸續安排出售。
內媒︰融創對萬達提仲裁獲受理 要求支付95億股份回購款產品曾出現007電影系列 彭博﹕大連萬達16億元售遊艇製造商股權碧桂園服務減持珠海萬達1.49% 套現31.4億元人民幣外電﹕萬達商管接近確定百億人民幣貸款 向上市前投資者還款