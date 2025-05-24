日債價挫累及險企　日本生命債券組合去年賬蝕逾1930億元

日本央行自去年起減少買債，加上美日息差再次擘闊，拖累日本國債價格持續下滑，對當地保險公司造成衝擊，其中日本生命保險在截至今年3月底的財政年度，錄得未實現虧損擴大至3.6萬億日圓（1,930.57億港元），按年增加逾2倍。



據《彭博》報道，因為利率上升減少其投資組合價值，截至今年3月底，其持有的日本債券組合，全年未實現損失增加2倍多，虧損擴大至約3.6萬億日圓。

報道指，日本生命的債券投資組合主力是日本國債，期限多為30年，該批債券近期面臨巨大沽壓，孳息率升至歷史新高。日本30年國債孳息率於周五（23日）收市報3.034厘。

日本股市。（視覺中國）

接連有日本險企債券持倉損手

報道指出日本生命並非唯一因為利率上升而受影響的公司，農林中央金庫於周四（22日）亦指出，將對購買日本國債持極謹慎態度，截至今年3月底全年，該公司的日本債券持倉組合未實現虧損爲1.24萬億日圓（664.97億港元）。

近期市場人士逐漸將焦點轉向日本債市，當地日本長期國債孳息率近期於高位徘徊，其中40年期國債孳息率於周五高見3.663厘，突破3.6厘。日本長期國債遭投資者沽售，原因之一是日本政府在周二（20日）進行的20年期國債拍賣成績欠佳影響。不過日本央行行長植田和男日前出席G7集團財長及央行行長會議後表示，不會就市況短期波動作出評論，又表示當局會密切注視市況。

2024年7月，日本央行行長植田和男在發布新鈔的活動中發表講話。（Reuters）

面對債息持續上揚，巴克萊全球研究主席 Ajay Rajadhyaksha於外電撰文，提出了一個備受關注的可能路徑：若這種拋售潮持續，日本政府可能不得不動用日本郵政、退休基金（GPIF）等機構買債來支撐債市。他表示最快的作法，就是打通電話給日本郵政，告訴他們：「你們必須立刻買入500億美元的長期公債。」

不過他亦指出，有關方案的代價是，為了籌措購買日債的資金，這些機構很可能拋售海外資產，首當其衝的便是美國國債，因為這是日本投資者持有最多的外國債券。