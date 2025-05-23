美債又發危險信號　未來半年會否突發黑天鵝？｜點經

5月22日，美國30年期國債收益率升至5.15%，續刷2023年10月以來最高水平。這是非常危險的信號！本應是避險資產的長期美債需求遇冷。這可比最近傳出對「6月天量美債到期」說法危險多了！



先說說美債到期這事，最近廣泛流傳的網傳訊息是說：「6.6萬億美元的美債將在2025年6月到期，由於需要歸還的金額太多，美國政府可能無法還上，從而導致債務違約。」坦白說，債務違約這事還算個新聞嗎？這在美國都習以為常了。但這次、還真是「自黑式洗白」，就是故意拋出美債6月集中到期，假如6月沒暴雷，就得出美債沒問題的結論。但懂的人都懂，實際上，美債並不單單只是2025年6月才危險，而是接下來每個月都危險。

那麼究竟有沒有6.6萬億美債在6月集中到期呢？美國財政部官網數據，查到的4月美債報告數據顯示，美國6月到期的短債（Bills）規模為1.27萬億美元。美國6月到期的中期國債（Notes）規模為1757億美元。6月美國沒有到期的長期國債（Bonds），最近一筆到期日是2025年8月15日。

截至5月23日，美國30年期國債收益率繼續維持在5釐以上。（Trading economics）

所以，6月的到期美債規模為1.27萬億美元的短期美債+0.18億美元的中期美債，合計到期1.45萬億美元。需要強調一下，這個是基於4月美債報告統計的數據，隨着時間推移，6月到期美債規模還會進一步上升。這是因為，過去兩年美國借了大量短債，每個月都在進行大量的短債短債滾動操作。也就是，每個月都有上萬億美元的短債到期，然後每個月再新借上萬億美元短債來借新還舊。

按此推算，到了4月份，6月美債到期規模到1.45萬億美元。等到了5月，美國財政部就會滾動大量的短期美債，就會讓6月到期美債規模進一步上升。預計，實際6月美債到期規模，應該是2.3萬億美元左右，相比網傳的6.6萬億美元，相去甚遠。

另一個維度，美國財政部目前只公布到4月的美債報告，這份報告顯示的4月到期美國短期國債規模為2.14萬億美元。這基本就是當前美國每個月滾動操作的短債規模，每個月都得保底借至少2萬億美元的短債，每個月不停的借新還舊。4月美債報告，看6月到期規模，只在短債規模上還不是確定值，但中長期國債的到期規模是確定值。由於當前已經確定6月沒有到期長期國債，到期的中期國債規模只有1757億美元。所以，假如6月到期的短債規模跟5月持平，那麼6月到期的美債規模大概就是2.3萬億美元左右。

截至2025年4月，美國政府債務已趣超過36萬億美元，而6月將會有其中6.5萬億美元國債到期。(trading economics)

但必須承認的是，近期到期的美債規模，遠大於半年後的美債到期規模。這也是因為當前美國大量操作短債滾動，過去兩年，美國每個月都會到期超過2萬億美元的美債，但其中90%以上都是短債。由於短債就是1年期以內的國債，美國財政部這兩年借的大量短債都是半年期限以內的，所以需要每個月滾動式操作。

4月份報告，半年內到期的美債規模大，主要就是短債到期規模大，半年後的美債到期規模小，是因為半年後到期的短債規模現在看還比較小。比如，現在看今年12月到期的美債規模小，但等到今年11月再看美國財政部的這份數據就會發現，12月到期的美債規模會大幅增長，因為短債開始滾動到12月到期了。所以，從2023年初至今，每個月到期的美債規模都很大，而不是單單某一個到期規模大。

再看一組數據。2022年，美債到期規模為7.7萬億美元。2023年，美債到期規模為8.2萬億美元。2024年，美債到期規模為10.6萬億美元。2025年，美債到期規模為10.8萬億美元。要知道，疫情前2019年的到期美債規模只有5.7萬億美元。現在是接近翻倍了。

所以，美債的問題確實很嚴重，但這種嚴重並不是集中到某一個月的嚴重，而是去年至今美債問題都很嚴重，並且可以預期到很長時間裏，美債都會長期存在問題，直到爆發系統性危機。

2024年，美國政府債務佔GDP的比率達到124.30%，已接近史上最高水平、2020年疫情期間的126.3%。（Trading economics）

美國之所以去年開始大量借短債，這個主要是因為聯儲局2022年開始激進加息。到了2023年初，美國利率已經加到4.5%了。面對如此高的利率，美國財政部自然選擇多發短債，少發長債。因為在高利率情況下，髮長債意味着要長期揹負高利率。而發短債，則能拖一時是一時，這樣一旦美國聯儲局大幅降息，美國每年要支付的利息就可以快速下降。當前美國財政部每年要支付的利息，也上升到1.1萬億美元，約佔財政收入的1/4。

另外一方面，2020年開始，美國財政赤字嚴重惡化，這讓市場投資者對美國長債沒信心。2019年之前，美國財政赤字對多就是9000多億美元。但2020年疫情爆發後，美國財政赤字猛增，過去這5年，每年平均達到2萬億美元的財政赤字規模，相比疫情前是翻倍了。

2024財年，美國財政赤字達到1.833萬億美元（見下圖），為有紀錄以來第三高，僅次於2020財年的3.132萬億美元和2021年財年的2.772萬億美元。2025年財年，美國的財政赤字仍然十分嚴重。雖然特朗普上任後，信誓旦旦說要削減開支，大幅精簡人員。但這更多隻是為了裁掉民主黨的眼線，換上忠於特朗普的人而已。實際並不能起到什麼削減開支效果，甚至可能整體開支還在增加。

2024財年，美國財政赤字達到1.833萬億美元，為有紀錄以來第三高。（Trading economics）

糟糕的財政赤字問題，也是穆迪最近下調美國信用評級的原因。所以，當前美債市場裏，長債問題很大。美國30年期國債收益率都升至5.15%了，顯然暴露當前美國長債不吃香的問題。

這也就是過去兩年時間裏大量發行短債的原因、從而出現每個月都會到期天量規模美債的現象，不停借新還舊來維持。2025年3月、4月美國國債到期額分別為2.36、2.8萬億美元。

所以，當前美債問題確實很嚴重，但並不是只在2025年6月才嚴重，而是每個月都很嚴重，要不停借新還舊才能維持。

穆迪（Moody's）最近把美國信用評級由AAA下調至Aa1，意味着美國失去了最後一個最高信用評级。（Getty）

前文已分析26月6.6萬億天量美債集中到期的說法不真，但6月份到9月份的美債，確實也面臨一些突發黑天鵝的可能性。比如，當前兩黨圍繞着債務上限問題，還沒有達成共識。3月15日，美國國會雖然再次通過臨時撥款法案，避免美國聯邦政府關門，但這個期限只到9月30日。如果今年9月30日之前，美國兩黨不能通過新的撥款法案，那麼到時候還會繼續上演美國聯邦停擺鬧劇。

2018年，特朗普首個任期裏，也出現過政府停擺關門，並且持續時間比較長。這兩年，雖然美國屢屢傳出政府面臨停擺的新聞，但最終兩黨都是不斷通過臨時撥款法案來避免停擺。這是因為，當前美債壓力這麼大的情況下，只要美國政府停擺，美債危機就會徹底爆發，這是美國兩黨都無法承受的風險。

2018年底，美國政府還能停擺35天，並且沒出什麼大問題。但現在，只要兩黨敢讓美國政府停擺，美國金融市場分分鐘就死給大家看。現在市場的脆弱性，及特朗普反覆無常的政策，進一步加劇市場投資者對美債的不信任。

所以，未來這半年，如果美債爆雷並非不可能。且行且看。