稱公司是「靚女」　香港寬頻CEO︰中移動收購作價過低　不可接受

香港寬頻（1310）此前爆收購戰，惹市場關注，公司行政總裁楊主光表示，中移動（0941）若以去年12月的出價提出全購要約，「我本人覺得是無得傾」，希望得到一個更值得的價格。



他笑稱公司是「靚女」，「有美貌有智慧有財富」，需要有合理的「嫁妝與禮金」。對比同期港股，恒指去年12月至今已有兩成的升幅，同業股價亦如此，楊主光以買樓為喻，直言沒道理隔壁單位漲價兩成，自己的單位仍以原價出售。



中移動出價除息僅4.91元 認為不可接受

楊主光親計數指出，中移動提出的收購價格是5.23元，撇除派息所需的0.32元，相當於實際出價只有4.91元，「是一個不可以接受的價錢」。他形容稱，同業HKT香港電訊（6823）從去年底至今漲幅有18%，大市漲幅更有20%，以去年底瑞銀、大摩給予的目標價3.9至4.2元計，香港寬頻時下的價格至少應有4.8元，且未計入股息。

且他認為公司業務的可持續性，百分之百可以保證，並不會收到關稅的影響，其更反復提及，上半年EBITDA按年增幅足有5%，據其估算2025財年，EBITDA應至少可有2.4億元，應跑贏同業。此外他亦指出，收購應當存在溢價，故而認為中移動提出的收購價格不可接受。

他引述兩種計價方法稱，雖然未必正確，但HKT的企業估值是，7.5至8.5倍的EBITDA，對應計算香港寬頻，則對應價格為6至7.7元。此外另一種計算方法是，用舊年3月到今年的2月連續的公司數據看，則對應價格可為8到10蚊。他表示，市場可以此為參考估值。

香港寬頻今日﹙26日﹚收報5.12元，明天除淨。

香港寬頻執行副主席及行政總裁楊主光。

與中移動不定期通話 不處理完不會離任退休

繼中移動提出全購，另一間HCG母企I Squared Capital同樣傳出收購意向，楊主光透露，會和中移動不定期「通電話」，最近一次是在兩個禮拜之前，談話還算愉快、惟行動靜止。對於另一間競購的I Squared Capital，他就也直言，若出價不高就不會繼續傾。

楊主光形容，其個人不排除香港寬頻最後被賣的可能性，但最終要交於董事會通過流程，平衡決定去向。但他也直言，不處理完此單事務，就不會離任退休，會等事件清晰明朗再做打算。

（圖片來源：香港寬頻）

為小股東爭取權益 否則心存愧疚

楊主光憶述稱，不乏公司同事從上市至今都揸住公司股票，其股價最高時曾見15元，同事瞓身買股票，高在14.5蚊買入，若以4.91元的價格同意全購，恐對同事及Co-owner有內疚感。其亦指出，最近一次AGM，也都接獲小股東表達意願稱，希望公司好好爭取價格。

此外，談及日常業務，其續指公司希望加強人手，請多幾百個前線銷售人員，盡快拓展客源。而目前公司現金，足夠支付提升後的Capex，派息及償還債務。