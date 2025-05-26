美團首季經調整溢利增46.2%　收入增18.1%　勝預期

美團（3690）發佈首季業績，期內經調整溢利錄得109.5億元人民幣（下同），按年增46.2%，勝於市場預期。期內總收入錄得865.6億元，按年增18.1%。



公司績前股價疲弱，全日收跌5.5%，報129.4元，全日成交額124.3億元。



新業務經營虧損收窄 稱海外業績顯著突破

核心本地商業分部的收入增長17.8%至643億元。經營溢利增長39.1%至135億元，而經營利潤率提升3.2個百分點至21.0%。新業務分部收入增長19.2%至222億元。經營虧損收窄17.5%至23億元，經營虧損率改善4.6個百分點至10.2%。

公司指，海外業務也取得了顯著突破。Keeta在沙特阿拉伯充分展現了其產品實力和技術優勢，為消費者帶來更優的交易和配送體驗。已收到當地消費者的積極反饋，正迅速躍升為當地備受歡迎的餐飲外賣平台之一。

研發開支按年增15.4% 主要投資AI

具體而言，在核心本地業務板塊，公司指，配送服務的收入增長主要是由於即時配送交易筆數增加，及由於全國範圍推出會員項目使得於配送服務收入中扣除的補貼減少。佣金的收入增長主要受交易金額增加所推動。在線營銷服務的收入增長主要是由於在線營銷活躍商家數量增加。

新業務板塊，主要是由於食雜零售業務的收入增長及海外業務的發展。經營虧損收窄17.5%至23億元，經營虧損率改善4.6個百分點至10.2%。

公司指，研發開支由2024年第一季度人民幣50億元，增加15.4%至2025年同期的58億元，主要是由於公司層面對AI的投入增加。2025年第一季度佔收入百分比6.7%，按年保持穩定。