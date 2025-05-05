京東美團兩強相爭白熱化｜伍禮賢

近期，內地兩大科技巨頭京東（9618）與美團（3690）在外賣及電商領域的競爭趨向白熱化，雙方高調交鋒不僅受到市場關注，更對股價構成明顯壓力。以今年3月高位計，兩隻股份均累跌約30%，調整幅度遠超大市，反映市場對兩間公司的盈利前景憂慮。



餓了麼騎手。（科創板日報）

根據市場數據，內地外賣市場長期由美團及阿里巴巴（9988）旗下的餓了麼主導，美團市佔率逾70%，餓了麼則約20%。然而，外賣市場利潤率偏低，京東的入局進一步加劇行業「內捲」。京東在3月1日正式推出「京東外賣」，以高補貼策略挑戰美團在外賣市場的領導地位，不僅為商家推出「0佣金」優惠，更為消費者提供大額補貼搶佔市場，以及為全職和兼職的外賣騎手提供更多保障。在4月22日，其單日訂單量突破1,000萬單。

美團

「美團閃購」專注非餐飲即時零售

面對京東的「進攻」，美團並沒有坐以待斃，並且進軍京東的核心電商領域，於4月中旬推出「美團閃購」，專注於非餐飲即時零售，強調下單後平均30分鐘送達，並提供大量優惠吸引消費者，據內媒報導，日均訂單量於1,000萬單之上。這場競爭反映雙方正試圖突破自身的核心業務，向對方的主打領域滲透。同時雙方競爭具較為明顯針對性，先有京東公開指控某競爭對手限制騎手接受其訂單，矛頭直指美團；美團則迅速否認，並反擊稱京東的倉儲配送模式「過時」。

筆者預期，雙方為進軍新領域及應對競爭，需付出高昂成本才能撼動對方的市場地位，在持續的「燒銀紙」下，利潤率面臨壓縮壓力，相信高成本的擴張策略將導致短期盈利能力受損。另方面，監管政策及內地消費復甦進度，均為競爭格局增添變數。

雖然京東憑藉強大的物流網絡及供應鏈協同效應，有望在外賣市場建立一定品牌影響力，但能否撼動美團本身已經在市場建立的主導地位，料具有一定不確定性。至於美團方面，雖然其業務布局多元化，且具備海外擴張經驗（如Keeta於香港及中東市場的布局），展現較強韌性，但外賣市場的低利潤特性對其業務貢獻或構成挑戰。

籲先留意京東及美團首季業績數據

隨著京東及美團將於5月中旬公布首季業績，市場焦點將落在京東外賣業務的虧損幅度及其電商業務的增長動能。對美團而言，核心外賣業務的利潤率表現，及即時零售訂單的增長表現同樣至關重要。建議投資者先行觀察業績數據，並留意管理層對前景的指引，然後再作部署也無妨。

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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