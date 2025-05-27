小米時隔十年　手機出貨量重回內地第一　新車YU7諮詢量超SU7同期

小米（1810）發佈首季業績，經調整純利錄得106.8億元（人民幣，下同），按年升64.5%，創歷史新高；總收入為1,112.9億元，按年升47.4%，勝於預期。



公司總裁盧偉冰形容，這是小米歷史上最好的季報，此外，公司智能手機在中國內地的市場份額，按年提升4.7個百分點至18.8%，時隔十年，重回出貨量第一。



手機出貨重回內地第一 相信為高速增長週期開始

期內智能手機平均銷售單價（ASP）為1,211元，創歷史新高，按年增長5.8%。盧偉冰表示，小米高端化的戰略決策正確，已經見到消費者並非只是購買單品，而是選擇小米的生態產品佈局，因為公司不單投資技術，還投資了產業能力，包括工廠、實驗室、供應鏈等。

盧偉冰形容，今次小米手機重回中國市場第一，「相信我們這次回來會站得非常穩」，儘管首季表現存在國補的助力，但對每個公司都是同樣的機會，相信當前只是小米這一輪高速增長週期的開始，未來還會希望攻克6千元以上，高端乃至超高端的手機市場。

除卻手機，小米亦提及，首季平板產品全球出貨量按年增長56.1%，首次排名全球前三。對比三星公司，目前手機的出貨比例是0.8比1，但平板就低至1比2，證明平板的發展空間仍大。而若對標蘋果Apple，盧偉冰表示，iPhone的市場份額約百分之十幾，但iPad卻超過30%，因此相信平板產品，仍有佈局空間。

小米發佈自研手機晶片。（資料圖片）

期內單車虧損縮窄至6590元 SU7 Ultra鎖單超預期

汽車業務方面，小米YU7已經亮相，盧偉冰透露，今次YU7與SU7推出方式類似，同樣採用先發佈技術，後接受訂單的模式，目前YU7技術發佈後預約諮詢量更大，對於YU7感興趣，留下資料的用戶，是SU7技術發佈後同期的3倍，且有60%的用戶為首次留下資料。YU7預計，將如約於今年7月正式上市。

SU7 Ultra的訂單方面，小米表示需求仍然強勁，該車型價格較高，加上配件等售價將超過60萬元，公司指年初時初定的目標為1萬輛，但截至昨日，鎖單量已經超過2.3萬輛，遠超出當時的目標。

以期內小米汽車業務分部，錄得5億元經營虧損計，Xiaomi SU7系列交付新車75,869輛，相當於單車虧損6590元，虧損收窄。

小米SU7 Ultra於紐柏林北環賽道創下4門車型單圈最快紀錄。（資料圖片）

不擔心價格戰 佈局空調高端化

談及高端化路線的佈局，盧偉冰表示，將從手機和汽車先開始，從中國市場先開始逐步佈局，下一個高端化的目標或為空調，目標在中國零售市場，今年可以達到行業前三。其表示，空調已經完成全產品線的佈局，核心自研率高，其空調工廠也將預計今年投產。

他續指，對於家電領域的價格戰，小米從不擔心，以為公司的產品、智能化以及商業效率都更強，對產品和用料有信心，相信不會受到價格戰影響。

公司首季研發支出67億元，按年增長30.1%；研發人員數創歷史新高，達21,731人，佔員工總數47.7%。