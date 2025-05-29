美法院禁止對等關稅措施　道指期貨應聲飆逾500點　美匯重上100關

美國法院指總統特朗普於4月初宣布的「對等關稅」越權，禁止措施生效，受到有關消息刺激，美股三大指數期貨均上揚。截至上午9時，道指期貨升514點或1.22%，報42613點；標普500指數期貨升97點或1.65%，報5985點，納指100指數期貨升441點或2.07%，報21759點。



除美股期貨上揚外，美匯指數亦造好兼重上100大關，最新報100.35。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

法院指特朗普做法越權

紐約市曼哈頓的聯邦法院——國際貿易法院（Court of International Trade）於周三（28日）下令，禁止特朗普於所謂「解放日」公布的關稅措施生效，指其針對存在貿易逆差的國家，援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）全面實施關稅，是超越總統權限。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。(Reuters)

不過，非在4月2日「解放日」公布的不受限制，特朗普政府亦可就此裁決上訴。國際貿易法院的上級法院為華盛頓特區的聯邦巡迴上訴法院，最終亦可訴諸聯邦最高法院。

此裁決意味特朗普政府與各國談判有結果前，其大多數關稅措施都已需按法院命令暫停實施。