關稅戰｜聯邦法院禁特朗普「解放日」措施生效 指超越總統權限
撰文：蕭通
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位於紐約市曼哈頓的聯邦法院——國際貿易法院（Court of International Trade）5月28日下令，禁止美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於所謂「解放日」公布的關稅措施生效，指其針對存在貿易逆差的國家，援引《國際緊急經濟權力法》《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）全面實施關稅，是超越總統權限。
此裁決意味特朗普政府與各國談判有結果前，其大多數關稅措施都已需按法院命令暫停實施。不過，非在4月2日「解放日」公布的不受限制。此外，特朗普政府可就此裁決上訴，國際貿易法院的上級法院為華盛頓特區的聯邦巡迴上訴法院，最終亦可訴諸聯邦最高法院。
由3位法官作出的裁決指出，美國憲法賦予國會獨有權力，以監管與其他國家之間的貿易往來，包括「規定和徵收稅款、關稅、進口稅和消費稅」的權力，總統為保護美國經濟而行使的緊急權力並不能凌駕。
這次裁決涉及兩宗訴訟，一宗是自由公義中心（Liberty Justice Center）代表五間受關稅影響的進口商提出，以及另一宗由全國13個州提出。當中包括葡萄酒和烈酒進口商、樂器製造商等，這些公司指關稅將損害他們的經營能力。除去這兩宗訴訟，另有5宗同類訴訟於各地審理中。
「解放日」公布「對等關稅」等措施
4月2日，特朗普在白宮玫瑰園發表講話，將當日稱為「解放日」，宣布對所有國家實施「對等關稅」等措施，並形容當天的宣布是「美國歷史上最重要的日子之一」，同時也是「美國的經濟獨立宣言」。
但他隨後宣布，除中國以外，對超過75個國家及地區暫緩實施「對等關稅」90天，但維持加徵10%的「基礎關稅」。
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