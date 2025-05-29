聯儲局傳聲筒稱5月議息會議紀要　展現Fed對滯脹憂慮

美國聯儲局於當地時間周三（28日）公布5月份議息會議紀要，當中提及關稅政策增加當地通脹及失業的風險，貨幣政策陷入兩難局面。有「聯儲局傳聲筒」Nick Timiraos其後指出，當局人員在會議上提出了明確的滯脹預測，直言這一點很重要，因為這可能成為官員下個月提交的《經濟預測摘要》（SEP）的基礎框架。



他又指出與往常一樣，聯儲局的描述相當冷靜，但當局人員明確指出勞動力市場的實質性放緩，這將導致今年失業率上升，並在預測期內（到2027年）保持失業率高位。同時儲局官員還預測今年通脹將「顯著」上升，而2026年價格升幅將「較小」。

他亦指出值得注意的是，紀要內提及如果當局對2026年和2027年預計通脹將達到2%的預測錯誤，那更可能是低估而非高估通脹風險。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

聯儲局6月按兵不動機會率近98%

另一方面，目前市場人士預期下月聯儲局於議息會議極有可能按兵不動。據CME「美聯儲觀察」顯示，預測當局6月維持利率不變的概率為97.8%，降息25個基點的機會率為2.2%；預期7月維持利率不變的機會率為77.6%，累計降息25個基點的機會率為22%，累計降息50個基點的機會率為0.5%。